Maior fundo de investimento do mundo, o Softbank deve perder o seu presidente executivo internacional, Marcelo Claure, de acordo com informações reveladas pelo canal de TV americano CNBC nesta quinta-feira, 27. A expectativa é que Claure crie o seu próprio fundo de investimento. A decisão não foi anunciada ao público ainda.

Após meses em discussão, o executivo sai do conglomerado japonês devido a desentendimentos com o CEO do Softbank, Masayoshi Son, autoridade máxima da empresa. A causa da rixa é um cheque de US$ 2 bilhões que, disseram fontes com conhecimento da situação, foi negado a Claure, que achou que devia ser recompensado por liderar a reestruturação do WeWork nos últimos anos — a empresa de coworking enfrentava problemas de governança até abrir capital na Bolsa americana em outubro passado.

O novo nome cotado para assumir o cargo é Michel Clomby, chefe de comunicações do Softbank, diz o jornal americano The New York Times.

Tiago Queiroz/Estadão No Softbank, Marcelo Claure foi responsável por reestruturar a operação do WeWork

Além do WeWork, o Softbank é conhecido por ter apostado no Uber. No Brasil, as startups escolhidas pelo fundo japonês foram o Nubank, QuintoAndar, iFood e MadeiraMadeira, entre outras.

Em setembro passado, o Softbank anunciou a criação de um novo fundo de investimento de US$ 3 bilhões para a América Latina, continente considerado estratégico pela firma.