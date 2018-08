A Alphabet, holding que controla o Google, anunciou nesta terça-feira, 15, que vai investir US$ 375 milhões na startup de saúde americana Oscar Health. Fundada em 2012, a empresa oferece planos de saúde baseados em programas do governo americano, como o Medicare, e usa tecnologia para torná-los mais eficientes.

O investimento ocorre meses depois que a Oscar Health arrecadou US$ 165 milhões em uma rodada de investimento que teve entre os participantes a CapitalG, braço de investimentos de risco da Alphabet, e a Verily, empresa de ciências da vida que também faz parte do grupo Alphabet.

Justin Sullivan/Getty Images/AFP Sundar Pichai, presidente executivo do Google: foco em inteligência artificial para a saúde

Com o novo aporte, a Alphabet passa a ter 10% das ações da Oscar, segundo a revista especializada em tecnologia Wired. A meta é que a startup consiga se expandir para mais mercados e segmentos de negócios, incluindo o Medicare Advantage, um tipo de plano voltado para usuários acima dos sessenta anos.

A controladora do Google não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. No entanto, saúde tem sido um dos focos da empresa nos últimos tempos – durante a conferência de desenvolvedores Google I/O, realizada em maio, a companhia mostrou diversas vezes como pretende usar inteligência artificial no setor, em parcerias com médicos e hospitais.

A Oscar Health foi fundada em 2012 por Mario Schlosser e Kevin Nazemi, que não fazem mais parte da empresa, além de Josh Kushner, irmão de Jared Kushner, genro e conselheiro do presidente americano, Donald Trump.