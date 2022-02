Grupo dono do iFood, a Movile anunciou nesta terça-feira, 1.º, a venda da startup PlayKids, cuja plataforma homônima oferece aprendizado à distância para crianças de até 6 anos de idade, para a britânica Sandbox, também da área de educação infantil. O valor da operação não foi revelado.

Então acionista majoritária da PlayKids, a Movile ganha participação minoritária na operação da Sandbox. A startup britânica possui mais de 60 milhões de clientes pelo mundo, o que inclui crianças, professores e parentes, com produtos na área de programação, entretenimento e línguas.

O negócio deve se juntar à PlayKids, também dona do aplicativo Leiturinha, serviço de assinatura mensal de livros infantis brasileiros. No total, a edtech brasileira possui quatro milhões de usuários mensais.

Segundo Guilherme Martins, presidente executivo da PlayKids, a operação sob o braço da Sandbox deve expandir a atuação da startup pelo continente, que vê a digitalização dos serviços aumentar desde a pandemia de covid. “Estou animado para estender nossas ofertas digitais e apresentar os produtos de aprendizado on-line da Sandbox para o mercado da América Latina”, afirma em nota o CEO brasileiro, que deve continuar à frente da operação regional.

Divulgação/Movile Comandada por Guilherme Martins (foto), PlayKids é uma plataforma de aprendizado à distância para crianças de até 6 anos de idade

“Estou animado que a Movile esteja se juntando a nós como acionista enquanto continuamos a construir uma empresa de escala industrial focada em atender famílias millennials e da geração Z”, acrescenta Bhav Singh, fundador e CEO da Sandbox.

Além do iFood, a Movile é dona das startups Sinch (de automações de conversas por WhatsApp), Zoop (de pagamentos digitais), Sympla (de ingressos digitais) e Afterverse (de games), entre outras. No ano passado, o grupo recebeu um aporte de R$ 1 bilhão do grupo Prosus, principal investidor do grupo desde 2008.