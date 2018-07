O Facebook anunciou nesta quinta-feira, 21, que seu drone solar Aquila realizou seu primeiro voo com sucesso. O drone faz parte de uma série de projetos que pretende levar internet gratuita para lugares distantes e sem acesso à conexão banda larga. O presidente executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, por meio de sua página oficial, comemorou o feito.

"Depois de dois anos de engenharia, estou orgulhoso por anunciar o primeiro voo bem-sucedido de Aquila", disse Zuckerberg. "Nós precisamos de novas tecnologias, como o Aquila, para tornar economicamente sustentável a ampliação das redes de internet".

No teste realizado, o Aquila conseguiu permanecer no ar por quase 100 minutos — mais do que o triplo planejado para o mínimo da missão. Além disso, o drone, que não é tripulado, consumiu apenas 2 mil watts de energia, que é o equivalente a um secador de cabelo ou um micro-ondas.

A ideia da empresa agora é fazer com que o Aquila, no próximo teste, voe mais alto e por mais tempo. Ainda não há data definida para usar o avião em missões reais.