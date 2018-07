AP

Na sexta-feira, 17, foi realizada a primeira entrega oficial — e autorizada — com um drone em solo norte-americano. Nas garras do dispositivo, 24 pacotes com medicamentos para uma clínica médica situada em uma região rural do estado da Virginia, nos EUA.

Todo o procedimento foi autorizado pela Associação de Aviação Federal dos Estados Unidos e realizado pela Flirtey — empresa de delivery aéreo — em parceria com a Nasa. A Associação, por sua vez, tinha proibido a entrega de produtos utilizando drones em fevereiro. Assim, a Flirtey acabou realizando uma entrega via drones antes da Amazon, que testa o serviço desde 2013. Pelo Twitter, a pioneira provocou a gigante norte-americana:

Flirtey beats Amazon to market, launching the first demonstration drone deliveries in the US http://t.co/yLGmDpcCfh — Flirtey (@Fly_Flirtey) 20 julho 2015

A clínica em questão faz parte de um programa que realiza atendimento em áreas remotas dos EUA. Assim, a entrega de medicamentos é algo que deve ser realizado de forma constante, já que o local está longe de farmácias. A entrega por drones se mostrou a melhor maneira, já que durou apenas 30 minutos.

Em entrevista ao site Re/Code, Matthew Seeney, presidente-executivo da Flirtey, disse que a “a razão da entrega ser importante é porque prova que drones podem operar de forma segura perto de outras aeronaves.”

Abaixo, vejo o vídeo completo da entrega com o drone: