Todos já escutamos que trabalhadores brasileiros são menos – bem menos – eficientes que trabalhadores americanos. E com certeza já encaramos jornadas surrealistas ao tentar navegar pelos morosos processos de repartições públicas ou até mesmo de grandes empresas da iniciativa privada. Cadastros precisam ser realizados múltiplas vezes, sistemas não se comunicam, a comunicação é ineficiente, papéis e carimbos ainda são necessários e o que poderia ser facilmente resolvido através de canais digitais é irracionalmente encaminhado para atendimento pessoal onde os atendentes são mal treinados, mal remunerados e muito pouco suportados por tecnologia. O resultado são milhares de horas de produtividade desperdiçadas e contribuindo para a ineficiência geral da nação e engordando o famigerado custo Brasil.

Craig Lassig/The New York Times A produtividade é sempre uma questão delicada para os brasileiros

Podemos passar horas discutindo sobre as causas deste estado de ineficiência crônica que vivemos, mas isto só serviria para jogarmos mais algumas horas fora. Também podemos chamar a atenção para os investimentos pífios em infraestrutura ao longo das últimas décadas e que culminaram num parque industrial sucateado e num aparato público às beiras de uma hecatombe onde dezenas de viadutos estão prestes a ceder na maior cidade do país ou nas centenas de barragens a beira de um colapso na próxima temporada de chuvas. Mas também não ajudaria muito agora, apesar da urgência em tratarmos destes temas. Por outro lado, existe uma maneira de atacar estas ineficiências usando a infraestrutura existente e colocando sobre ela muita tecnologia. É aqui que as tecnologias digitais podem ajudar a deixar o Brasil mais eficiente e competitivo.

Enquanto atacar o problema da infraestrutura é algo que levará décadas e demandará bilhões em investimentos para que os resultados apareçam, a utilização das tecnologias da informação e comunicação podem trazer resultados quase imediatos com investimentos que são uma fração dos de infraestrutura. É exatamente usando este modelo mental – de usar tecnologia para alavancar a infraestrutura existente – que muitos empreendedores estão transformando o Brasil com suas startups. Desde 2014, como investidor num fundo de venture capital no Brasil, analisamos mais de 6000 startups que, em sua grande maioria, estão buscando resolver falhas e ineficiências de algum mercado no Brasil. Elas vão desde atacar gaps do sistema financeiro, melhorar a qualidade do ensino, deixar o trabalho de médicos mais eficientes, resolver problemas de logística em grandes centros urbanos, deixar pequenos empresários mais preparados para tocar seus negócios até reduzir a burocracia permitindo que documentos sejam assinados digitalmente através de telefones celulares.

Estas soluções já permitem que dezenas de milhares de outros profissionais e empresas trabalharem de maneira mais eficiente economizando tempo e ganhando em produtividade. Claro, isto ainda é uma pequenina fração de tudo que pode ser mais eficiente no Brasil, mas é uma prova de que com tecnologia e com a criatividade dos empreendedores brasileiros podemos deixar o Brasil mais modernos e competitivo. É fundamental que esta mentalidade seja levada para o governo e os serviços públicos e para todos as outras áreas da economia. E ai, vamos fazer um upgrade neste Brasil?

*É SÓCIO DO FUNDO REDPOINT EVENTURES