Nos anos em que morei no Vale do Silício, jamais fui apresentado a um plano de negócios tal qual eu aprendi na faculdade – possivelmente o mesmo que você também aprendeu. De fato, as iniciativas que suportaram o crescimento da XP e da StartSe, duas empresas que ajudei a erguer, não nasceram de um documento perfeito. Pelo contrário, construímos o que construímos na prática, propondo micro hipóteses e validando-as em tempo real. Steve Blank, o pai do empreendedorismo moderno, sustenta que os profissionais atuais precisam get out of the building. Ou seja: sair do prédio. É interagindo com seus potenciais clientes e entendendo suas reais necessidades que alguém obtém as condições para criar produtos e serviços que as pessoas efetivamente queiram comprar.

Sabe qual é o principal motivo das startups falharem? Na média, 42% desses negócios ficam pelo caminho por não encontrarem demanda para as suas soluções. Em outras palavras, por construírem algo que ninguém quer consumir. Esse é o risco de ficar muito tempo “dentro de um prédio” no mundo superveloz de hoje: quando você for tirar do papel o que elaborou, o ambiente pode ter mudado tanto a ponto do seu planejamento não servir mais. Mesmo assim, porém, muita gente segue confinada entre quatro paredes, investindo doses colossais de tempo e esforço para produzir planos perfeitos. Quando, na verdade, planos perfeitos não existem, pois o mercado é sempre mais “perfeito” do que eles.

DANIEL TEIXEIRA/ESTADAO 13-04-20 Para que o empreendedorismo seja bem sucedido, experimentar ir para a rua é algo necessário

Nada é mais palpável do que o experimento da rua. Tomar decisões baseadas em respostas do mercado minimiza os riscos de um projeto. Faça pequenos testes, avalie os resultados, realize os ajustes necessários e teste de novo. A maioria dos negócios de sucesso não nasce de um esboço enorme. Eles nascem de intenções e ações. É a evolução disso que gera retornos maiores.

Mas deixe-me ser claro... Sim, você deve planejar. Sim, estratégia é importante. Só que as coisas mudaram. Antes, organizações guiavam suas ações com planejamentos para 5 anos. Pessoas construíam suas carreiras com empregos para a vida toda. Agora, no entanto, negócios e profissões mudam constantemente. E isso exige que você seja ágil para conseguir mudar também. Só que agilidade não coexiste com planos rígidos.

Preparar uma estratégia “no seu prédio” durante meses e executá-la depois durante anos deixou de funcionar nesse ambiente em que botar no papel e botar em prática precisa rodar em paralelo, e não mais em sequência.