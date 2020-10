O Ebanx, fintech brasileira de pagamentos, anunciou nesta quarta-feira, 15, que está expandindo sua operação para cinco novos mercados na América Latina: Panamá, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala e Paraguai.

A empresa, que se tornou um unicórnio em outubro do ano passado (com avaliação de US$ 1 bilhão), atua hoje em nove países, sendo eles Brasil, México, Colômbia, Argentina, Chile, Peru, Uruguai, Bolívia e Equador.

A fintech curitibana é conhecida por um solução que ajuda empresas estrangeiras como Airbnb, Spotify e Aliexpress a vender no Brasil com pagamentos em moeda local.

Steve Marcus/Reuters O Ebanx se tornou um unicórnio em outubro do ano passado

João Del Valle, cofundador do Ebanx, disse em comunicado que a expansão pela América Latina permitirá que a empresa mantenha o compromisso de “ser altamente especializada na região, traduzindo cada um de seus países e suas culturas singulares para negócios de todo o mundo".

O Ebanx também anunciou que está lançando o Ebanx Go, seu cartão pré-pago em parceria com a Visa, em outros países da América Latina – o serviço, que oferece também uma conta de pagamentos digital, foi lançado no Brasil no começo de 2020.