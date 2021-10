A startup curitibana Ebanx, que tem em sua base clientes como Spotify, AliExpress, Shopee e Uber, anunciou nesta quarta-feira, 27, que finalizou a aquisição da fintech Juno, que atende cerca de 35 mil pequenas e médias empresas brasileiras.

A Juno oferece serviços bancários como cobrança, pagamento e conta digital, para ajudar empreendedores brasileiros a venderem na internet – o volume total processado pela fintech foi de cerca de R$ 4,7 bilhões em 2020, crescimento de 130% em relação ao ano anterior.

Steven Marcus/Reuters A aquisição acontece após o Ebanx receber em junho um aporte de US$ 430 milhões

“A confiança do Ebanx em nosso trabalho mostra o valor das nossas soluções e nos dá a oportunidade de expandir nossos serviços e negócios", disse em comunicado André Carréra, diretor de produtos da Juno. As empresas, porém, não deixaram claro como as duas operações funcionarão em conjunto.

A aquisição acontece após o Ebanx receber em junho um aporte de US$ 430 milhões do fundo de private equity norte-americano Advent, um dos mais ativos no mercado brasileiro. À época do investimento, o presidente executivo do Ebanx, João Del Valle, sinalizou que os novos recursos seriam usados para a trajetória de crescimento da companhia e sua rota de expansão, incluindo aquisições na América Latina.