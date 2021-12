A startup curitibana Ebanx, que tem em sua base clientes como Spotify, AliExpress, Shopee e Uber, anunciou nesta quarta-feira, 15, a compra por R$ 1,2 bilhão da Remessa Online, fintech brasileira especializada em serviços de remessas internacionais para pessoas físicas e PMEs - é o maior negócio da história da companhia.

“Estamos entusiasmados com a chegada da Remessa Online neste momento da história do Ebanx. Acreditamos que a complementaridade de atuação permitirá atender melhor os clientes Ebanx na América Latina, ao mesmo tempo que poderemos acelerar e expandir os planos da Remessa”, disse em nota João Del Valle, cofundador do Ebanx.

Fundada em 2016 pelos veteranos do mercado financeiro Alexandre Liuzzi (ex-Santander e JP Morgan) e Fernando Pavani (ex-Itaú e Franklin Templeton), a Remessa Online permite que brasileiros recebam pagamentos do exterior e que enviem dinheiro para fora do Brasil. No ano passado, a empresa havia recebido um aporte de R$ 110 milhões em rodada liderada pelo fundo argentino Kaszek Ventures - também participaram do cheque o fundo Bewater Ventures e Kevin Efrusy, sócio do fundo americano Accel Partners, que já investiu em empresas como Facebook e Dropbox.

Denis Ferreira Netto/Estadão Fundadores do Ebanx: Alphonse Voigt (E) Joao Del Valle e Wagner Ruiz

Essa é a segunda aquisição do Ebanx após receber em junho um aporte de US$ 430 milhões do fundo de private equity norte-americano Advent, um dos mais ativos no mercado brasileiro. À época do investimento, Del Valle, sinalizou que os novos recursos seriam usados para a trajetória de crescimento da companhia e sua rota de expansão, incluindo aquisições na América Latina.

“Com a aquisição, expandiremos o portfólio de soluções para nossos clientes e para os clientes da Remessa Online, especialmente em serviços de pagamentos internacionais B2B e B2C, ao mesmo tempo em que possibilitamos que os consumidores latino-americanos tenham acesso às grandes marcas de todo o mundo", afirma em nota Wagner Ruiz, cofundador do Ebanx. Desde 2015, a startup investe em um projeto de internacionalização robusto, que começou com atuação em México, Colômbia, Argentina, Chile, Peru, Uruguai, Bolívia e Equador. Em outubro do ano passado, a empresa anunciou a expansão da sua operação de processamento de pagamentos para cinco novos mercados: Panamá, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala e Paraguai.

Antes da Remessa Online, a startup finalizou em outubro a aquisição da fintech Juno, que oferece serviços bancários como cobrança, pagamento e conta digital, para ajudar empreendedores brasileiros a venderem na internet.

O Ebanx atingiu status de "unicórnio" (ou seja, foi avaliada em mais de US$ 1 bilhão) em outubro de 2019 após um aporte de valor não divulgado do fundo FTV Capital. Em junho deste ano, a empresa recebeu um cheque de US$ 430 milhões.

Agora, a startup brasileira se prepara para a abertura de capital: em outubro, a empresa deu entrada no pedido de IPO, segundo a Bloomberg, em uma operação que pode avaliá-la em mais de US$ 10 bilhões. O IPO do Ebanx é esperado para o começo de 2022. Um referencial importante de preço para a startup em Nova York é a Dlocal, empresa de pagamentos uruguaia que fez um IPO de sucesso na Nasdaq, em junho. A Dlocal teve forte demanda, captou US$ 618 milhões e chegou a ser avaliada em US$ 11 bilhões.