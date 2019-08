Os dados recentes sobre educação no Brasil mostram que 61% dos alunos que iniciaram cursos de pedagogia e licenciatura em 2017 entraram no ensino “a distância” (EAD), contra 34% em 2010. É um número desproporcional ao do sistema como um todo [27% vs. 13%], apesar do crescimento ser da mesma ordem de grandeza. Uma primeira leitura diz que os futuros professores, que hão de cuidar das salas de aula, lá no futuro, não estão nas... salas de aula. E isso pode ser muito bom. Por quê?

A seguir, dez pequenas observações sobre a aula, a sala, EAD e ensino digital, online.

1. A sala de aula morreu. A educação presencial clássica é ruim.

2. E quase todo EAD é só a sala, clássica, longe, numa tela, pequena.

3. O EAD como sala longe é tão ruim quanto a sala, perto.

4. Isso não implica na impossibilidade de fazer educação digital de qualidade.

5. Aprendizado baseado em problemas, em contexto, interativo, experimental, lúdico, até, pode ser digital e online.

6. Distância é problema para EAD "clássica" porque "distancia" o aluno da "sala".

7. Um ambiente para educação -e é sempre melhor usar aprendizado, aqui- digital é bem mais do que "vídeos digitais das aulas publicados na rede".

8. Nenhum ambiente para EAD usa "efeitos de rede" [como oportunidades para conexão, relacionamento e interação, entre aprendizes, e entre estes e facilitadores] apropriadamente.

9. Não há divisão local versus distância em processos de aprendizado. O tempo todo, alunos nas salas das universidades realizam -por exemplo- atividades online: a educação é híbrida.

10. Já faz tempo que chegou a hora de criar tempo e recursos para experimentar e inovar em educação: porque a aula morreu.

Não é fácil perceber que a solução dos problemas de aprendizado envolve mais do que professores, alunos, salas de aula, escolas e materiais educacionais. É preciso inovar, mudar comportamentos. E a inovação no sistema educacional, para ser verdadeira, tem que ser sistêmica. No estado atual da maioria dos sistemas educacionais, é preciso ganhar credibilidade fazendo inovações incrementais, até que um certo conjunto delas possa se transformar num processo de ruptura. Por outro lado, os processos de mudança têm que ser iterativos: cada passo incremental pode ter que ser reiterado, repetido até que se chegue ao ponto onde se pode dar o próximo passo.

Isso parece simples, mas não é; pois fazer algo de forma incremental, mas sem iteratividade, pode levar a lugar nenhum e, quase sempre, leva. À medida que o incremental, iterativo, começar a estabelecer práticas, elas irão começar a virar rotinas… a ter impacto no sistema e, aí sim, devem começar a ser medidas. Quando as coisas são medidas é porque, pelo menos em tese, elas são essenciais e a performance das operações para chegar no resultado e o resultado em si deve ser comparada com ótimos teóricos que se quer alcançar.

Claro que o parágrafo anterior é um micro resumo de uma mega e abstrata tese de como inovar em sistemas complexos de muito grande porte, como o educacional de um país ou estado. Por que, aqui, não dizemos logo o “que” fazer, e talvez o “caminho” para resolver os problemas da educação no Brasil? Porque ninguém sabe. Porque não há “um” caminho, há muitos, complementares. Porque há uma imensidão de coisas a fazer e, antes disso, a tentar e a aprender. O processo de mudança de um sistema educacional é, em si mesmo, um grande e complexo processo de aprendizado que, se não for tratado como tal, levará a becos sem saída e discussões que, depois de muito dispêndio de energia, deixarão tudo como está. E, como está, está muito ruim. Precisamos de educação com inovação.

