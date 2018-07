CLAYTON DE SOUZA/ESTADAO

O Elo7, site de comércio eletrônico especializado em artesanato e produtos personalizados, desenvolveu um novo aplicativo que permite comprar pela internet sem precisar percorrer o tradicional caminho para confirmar a aquisição. A compra se dará em uma simples conversa por meio de mensagens instantâneas, semelhante às do WhatsApp ou Facebook Messenger. Chamado de Talk7, o aplicativo estreia oficialmente hoje para um grupo restrito de vendedores do Elo7 – a companhia vai liberar a ferramenta aos poucos, por meio de um sistema de convite.

A ideia do aplicativo surgiu há cerca de três anos, pouco tempo depois de Carlos Curioni, presidente executivo, e Guto Araújo, diretor de operações, chegarem ao Elo7. Os dois logo perceberam que o bate-papo entre compradores e vendedores era a espinha dorsal do site: como as pessoas estão à procura de produtos personalizados, fazem uma série de perguntas e combinam detalhes do pedido antes de concluir a compra. Com a explosão no uso dos aplicativos de mensagens instantâneas – o WhatsApp superou a marca de 1 bilhão de usuários em fevereiro –, muita gente começou a usar comprar e vender produtos por meio desses aplicativos e a tendência ficou mais clara. “Nossa visão e de que por aí vai o comércio eletrônico no futuro”, diz Araújo, em entrevista exclusiva ao Estado.

O Talk7 funciona integrado ao Elo7. Para enviar uma mensagem, basta entrar na página de um produto e tocar sobre o botão “Contatar vendedor”. Ao enviar uma mensagem, ela aparecerá automaticamente no menu de mensagens e o usuário será notificado a cada resposta. Assim que comprador e vendedor chegarem a um acordo, o site exibirá o resumo do pedido na tela, de onde o usuário poderá selecionar a forma de pagamento e informar dados pessoais; após aceitar o pedido e confirmar o pagamento, uma mensagem com opções de frete será exibida. Bastará que o comprador toque num botão para finalizar a transação. O histórico da venda ficará no aplicativo, desde o primeiro contato.

A ideia agradou aos investidores do Elo7, que já fizeram aportes específicos para viabilizar o Talk7 nos últimos meses – a empresa não revela os valores. “O aplicativo faz todo o sentido, principalmente se trouxer uma vantagem competitiva para o próprio Elo7”, diz Pedro Waengertner, presidente da Associação Brasileira de Empresas Aceleradoras de Inovação e Investimento (Abraii) e cofundador da Aceleratech. A Elo7 pretende oferecer o aplicativo para quem não vende no site no futuro (leia mais ao lado).

A empresa brasileira também conseguiu levantar US$ 50 mil no programa de aceleração do Google, o Launchpad Accelerator, que estreou no Brasil em dezembro do ano passado. “Acabamos de passar duas semanas no Vale do Silício recebendo mentoria do Google”, diz Araújo. “Isso nos permitiu ver o potencial que o negócio tem no Brasil e em outros países.”

Mudanças. Os planos para o Talk7 vão além de facilitar a compra e venda de produtos por meio do site de comércio eletrônico Elo7. Segundo Araújo e Curioni, a ideia é incorporar mudanças à medida que o aplicativo seja utilizado por mais pessoas, para que ele se torne mais preciso, mas depois ampliar seu alcance também para o setor de serviços.

Isso vai permitir que, em breve, o sistema seja usado não só pelos 70 mil vendedores cadastrados no site, mas por um grupo ainda maior de profissionais autônomos, como manicures e esteticistas, além de pequenas e médias empresas. “Ao longo dos próximos meses, vamos liberar o Talk7 aos poucos para todos os vendedores cadastrados no site”, diz Carlos Curioni, presidente executivo do Elo7. “Depois, vamos abrir o produto para qualquer pessoa.”

O Elo7 ainda não definiu o modelo de negócio do aplicativo que permite a compra e venda de produtos por meio de chat. Em geral, este tipo de ferramenta pode ser oferecida a vendedores mediante uma assinatura – que poderia incluir, também, o uso da infraestrutura de pagamento online e gestão de pedidos já mantida pela empresa.

Os resultados obtidos pelo aplicativo nos primeiros meses de testes são olhados com otimismo pelos criadores. Até agora, o uso do bate-papo no Elo7 aumentou em mais de 10% o número de conversões, isto é, o número de clientes que conclui a compra por meio do site. Apenas no período de testes, que se iniciou há dois meses, mais de 3,5 milhões de mensagens foram trocadas no Talk7. A expectativa dos executivos do é de que, até o fim de 2016, o Talk7 tenha mais de 1 milhão de usuários no Brasil.