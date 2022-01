A startup unicórnio QuintoAndar anunciou nesta terça-feira, 18, uma campanha para mostrar a nova cara da empresa — e investiu em marketing pesado para chegar ao maior número de pessoas possível. A empresa é um dos patrocinadores da edição de 2022 do reality show da TV Globo Big Brother Brasil e quer mostrar, por meio de peças publicitárias e uma nova logomarca, que morar de aluguel não é sinônimo de não ter uma 'casa própria'.

A mudança é uma aposta para trazer a casa como um símbolo de memórias individuais afetivas, seja ela própria ou alugada — uma tentativa de tirar o estigma da casa alugada como um local passageiro e sem personalidade. “A casa tem esse aspecto funcional, com todos os perrengues, mas também tem um lado emocional. A gente, então, concluiu que a mudança de marca tinha que traduzir esse fato de abrir portas para as pessoas”, afirma Gabriel Braga, fundador e presidente da companhia.

QuintoAndar Gabriel Braga (esq.) e André Penha (dir.) são os fundadores do QuintoAndar

A campanha publicitária do QuintoAndar conta ciclos da vida em torno do lar, como términos, primeira mudança de casa e a adaptação do lar com a chegada de um filho, por exemplo, e vai estar no horário nobre da televisão aberta: pela primeira vez, a startup vai ser um dos patrocinadores do BBB 22. A edição deste ano, que teve início nesta segunda-feira, 17, foi uma escolha estratégica para divulgar a nova filosofia, diretamente da casa mais vigiada do Brasil — a empresa vai ter, além dos comerciais e da marca estampada na casa, ações como provas e desafios dentro do BBB.

“A mudança nasce de questões mais internas e existe o tempo natural de evolução disso dentro de casa. Mas, naturalmente, tem muita gente que precisa conhecer a empresa ainda. Então, combinado com o esforço de comunicar o nosso propósito, temos o esforço de amplificar o nosso alcance. O BBB encaixa bem com isso, é a casa mais conhecida do Brasil. As coisas convergem bem e vamos estar lá em ações e como patrocinadores”.

O movimento vem para contrariar o ditado de que “não se mexe em time que está ganhando” — pelo menos em parte. A operação da empresa, que entrou em 2020 também no setor de compra e venda de imóveis, chegou a 50 cidades no ano passado. O próprio segmento recém criado viu um aumento de nove vezes no volume de compra de casas ou apartamentos com a empresa, de acordo com a startup.

‘Para gringo ver’

A ‘reforma’ na casa é uma resposta também ao ano de 2021 que a empresa viveu. Além das cidades em que o aplicativo esteve presente, o QuintoAndar deu um importante passo para a expansão na América Latina, adquirindo seis novas startups do setor imobiliário.

A mais recente delas, a argentina Navent, abriu as portas para que a empresa comandasse operações importantes no setor, como as empresas Zonaprop, na Argentina, Imovelweb, Wimoveis e Union Softwares, no Brasil, Plusvalia, no Equador, Compreoalquile, no Panamá, Adondevivir e Urbania, no Peru, e Inmuebles24, no México, por exemplo.

Nesses mercados, que ainda vão operar com as marcas originais adquiridas pelo QuintoAndar, a empresa espera, ainda neste ano, lançar outros produtos relacionados ao setor de imóveis, como seguros e créditos imobiliários — esses com a marca da companhia brasileira. O primeiro país a receber os serviços será o México.

QuintoAndar Nova marca do QuintoAndar inclui uma planta baixa de imóvel com o símbolo de porta aberta

A operação também vai chegar em solo europeu em 2020. Com um escritório em Portugal, o QuintoAndar deve desembarcar na ‘terrinha’ com um objetivo duplo: a captação de mercado e de profissionais que possam integrar a equipe de trabalho tanto na América Latina quanto na Europa. Segundo Braga, já existem funcionários espalhados em outros países do continente na missão de prospectar e entender o mercado por lá.

“Vamos manter as marcas das empresas adquiridas, mas acho que o propósito por trás da marca é universal. Vão existir nuances diferentes de como vamos entregar essa visão do que a empresa faz em cada país, mas a mensagem é algo universal”.

Ano novo

Com a nova campanha, o QuintoAndar espera, também, ajustes na sua operação, principalmente no relacionamento do cliente com a empresa. Mesmo proeminente no mercado imobiliário, a empresa não está sozinha quando o assunto é compra ou aluguel de imóveis: o ‘metro quadrado’ das proptechs, como são chamadas as startups imobiliárias, está ficando cada vez mais disputado, com empresas como Loft e EmCasa embolsando cheques gordos para brigar por operação.

Ainda assim, o QuintoAndar vê o momento como mais uma forma de marcar seu território no mercado imobiliário, seja no Brasil ou na América Latina, onde deseja ter um ‘cantinho’ para chamar de seu.

“A gente espera um impacto na operação porque a marca é um símbolo de tudo o que a gente apresenta para os clientes. Na nossa operação, isso se reflete em como os usuários interagem com os corretores, como visitam os imóveis — há um esforço pra que tudo isso seja coerente com a proposta que a gente tem”, explica Braga.