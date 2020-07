Em meio à crise causada pelo coronavírus, a Associação Catarinense de Tecnologia (Acate), abre inscrições para o programa LinkLab, que pretende conectar startups a grandes empresas, em uma iniciativa para apoiar e fortalecer as relações de pequenos e médios empreendedores que possam estar precisando de uma ajudinha para atravessar o momento no País.

Ao todo, o LinkLab tem mais de 100 vagas para startups trabalharem em conjunto com as 31 empresas presentes no programa da Acate – entre elas, há nomes como Ambev, WEG, ArcelorMittal, Engie, Intelbras e Whirlpool. No programa, além de se aproximarem e apresentarem seu trabalho para grandes nomes do mercado, as startups ainda podem desenvolver parcerias, participar de mentorias com as marcas e obter descontos em ferramentas, softwares e workshops.

LinkLab As inscrições para o programa já estão abertas no site do LinkLab e vão até o dia 16 de julho

“No LinkLab, corporates e startups convivem em um ambiente altamente inspirador e dinâmico, que estimula trocas e novas conexões. As corporates conectadas ao programa conseguem atingir seus desafios de inovação com maior rapidez, enquanto as startups têm a oportunidade de conhecer com profundidade as dores e particularidades de seus mercados, validando seu produto ou buscando grandes clientes para o seu portfólio", explica Silvio Kotujansky, chefe de Inovação e Novos Negócios da Acate. "Nossa metodologia permite, temos todo o ecossistema envolvido e não existe problema que não encontremos uma solução conjunta”.

No programa, as startups vão passar por alguns desafios em diversas áreas de negócios, como marketing, data science, relacionamento com clientes, logística e varejo, e terão a oportunidade de conhecer mais as empresas participantes e tirar dúvidas sobre a etapa durante o LinkLab Open Day, evento online que vai acontecer em julho. As inscrições para o programa já estão abertas no site do LinkLab e vão até o dia 16 de julho.