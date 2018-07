Gabriela Biló/Estadão Teste. Brinquedo de Giulia e Vitor, Togotoy foi feito com impressão 3D e é destinado para crianças com diferentes graus de deficiência visual

O custo de uma impressora 3D – a partir de R$ 2 mil – pode não fazer parte da realidade da maioria dos brasileiros, mas não é um empecilho para que as pessoas tenham contato com a tecnologia. Em São Paulo, por exemplo, é possível testar impressoras 3D e fazer cursos sobre fabricação digital nas 12 unidades dos Fab Labs Livres, mantidos pela prefeitura de São Paulo. Eles estão espalhados por toda a cidade, em bairros como Penha, Heliópolis, Cidade Tiradentes e Butantã.

Em uma das unidades – a do Centro Cultural São Paulo, no Paraíso –, a dupla de estudantes Vitor Akamine e Giulia Yosue desenvolveu o Togotoy, um brinquedo de contar histórias que pode ser usado por crianças com diferentes graus de deficiência visual. “Queremos que crianças possam brincar juntas, independentemente de suas limitações”, conta Akamine.

Para isso, a dupla criou um kit de cartões, impressos em 3D, com o nome de um objeto, seu símbolo e a forma como ele é escrito no alfabeto Braille. Durante o jogo, os cartões – que tem um encaixe próprio – podem ser empilhados em uma torre, para que a criança conte uma história.

“Estamos no sexto protótipo”, diz Akamine, que calcula ter gasto cerca de R$ 4 mil com o projeto até agora. Por meio de uma parceria com os jovens, o valor acabou sendo pago pelo Instituto de Tecnologia Social (ITS Brasil), que gerencia a rede de Fab Labs Livres. A dupla planeja ter uma versão final do Togotoy (brinquedo de integração, em uma mistura de inglês e japonês) até o final de 2017.

Alternativa. Outra opção para quem quiser conhecer a impressão 3D é o Garagem Fab Lab, associação que incentiva o movimento do “faça você mesmo”. Localizado na Barra Funda, o Garagem tem um dia aberto ao público – quartas-feiras, das 14h às 20h – para conhecer a tecnologia, e aluga impressoras 3D por R$ 60 a hora.

Também é possível tornar-se um membro da associação, com planos entre R$ 80 e R$ 320 – os valores são revertidos para uso das máquinas do espaço. “Queremos disseminar a tecnologia”, diz André Guerreiro Jr., conselheiro de tecnologia do Garagem.