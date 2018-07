AP Sem piloto. Drone fabricado pela empresa chinesa Ehang vai levar um passageiro sem depender de controle manual

Leia mais Chinesa DJI amplia apostas no Brasil

O primeiro drone capaz de carregar uma pessoa começará a ser testado em breve no Estado de Nevada, nos Estados Unidos. Ele é o primeiro veículo capaz de transportar passageiros, pelos ares, de maneira autônoma, de forma semelhante ao carro sem motorista do Google.

O modelo foi apresentado pela fabricante chinesa Ehang durante a Consumer Electronics Show – maior feira de tecnologia do mundo realizada em janeiro na cidade de Las Vegas.

Por meio de uma parceria com o Instituto de Sistemas Autônomos de Nevada (NIAS, na sigla em inglês) e com o departamento de desenvolvimento econômico do governo estadual, o drone Ehang 184 vai passar pelos testes e deve solicitar a aprovação de órgãos reguladores em breve.

“O Estado de Nevada, por meio da NIAS, vai guiar o Ehang por meio do processo regulatório da Federal Aviation Authority (FAA) com o objetivo final de alcançar um voo seguro”, afirmou o especialista em espaço aéreo e defesa do governo estadua, Tom Wilczek.

Por meio de nota, o fundador e presidente executivo da Ehang, Huazhi Hu, afirmou que a iniciativa será a base da comercialização do Ehang 184 e o pontapé inicial da indústria de transportes aéreos autônomos.

Os testes devem começar até o final do ano. A aprovação final da FAA, porém, só deve ser concedida depois que a fabricante comprovar que o equipamento é confiável. Somente com a certificação é que o equipamento estará pronto para operar de forma comercial.

A parceria com o Estado de Nevada não é uma surpresa. A região concentra um dos principais polos de desenvolvimento de novas tecnologias de transporte. Ele foi um dos primeiros Estados norte-americanos a permitir os testes de carros sem motorista em avenidas.

A fabricante chinesa afirma que, no futuro, as pessoas poderão apenas informar para onde querem ir e o drone será responsável por fazer a viagem: depois de levantar voo verticalmente como um helicóptero, ele poderá viajar a uma altitude de até 3,5 quilômetros e a uma velocidade de até 100 km/h. O Ehang 184 utiliza oito propulsores divididos em quatro braços. Ele tem bateria com autonomia para uma viagem de 23 minutos.

A expectativa é de que os drones para passageiros, assim como os carros sem motorista, demorem cerca de uma década para ganhar espaço entre os meios de transporte tradicionais.

Além do drone para passageiros, a chinesa Ehang já fabrica também câmeras e drones para amadores. /AGÊNCIAS INTERNACIONAIS