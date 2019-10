Para acompanhar a rotina de empresas que respiram tecnologia, a startup Vitta acaba de lançar um plano de saúde voltado especificamente para startups. Fundada em 2014 com o objetivo de facilitar o trabalho do médico com prontuários eletrônicos, a companhia começou a entrar no ano passado na área de planos de saúde e agora ataca esse novo nicho.

Feito em parceria com as seguradoras Omint e Unimed, o plano de saúde da Vitta para startups é um produto digital, que conta com atendimento por telemedicina durante 24 horas pelo aplicativo de mensagens WhatsApp. Além disso, o aplicativo da empresa centraliza os dados de saúde do usuário, integrando digitalmente prontuários médicos, resultados de exames e prescrições de remédios.

Vitta O plano de saúde da Vitta para startups conta com a parceria das seguradoras Omint e Unimed

“Com o crescimento no número consultórios usando a plataforma, percebemos que poderíamos construir um ecossistema de saúde onde os pacientes estariam no centro do cuidado”, afirma o presidente executivo da empresa, João Gabriel Alkmim. A Vitta administra hoje o plano de saúde empresarial de 70 mil pessoas e mais de 8 mil funcionários entraram em setembro na lista de espera pelo plano para startups.

A empresa diz que já recebeu R$ 35 milhões em investimentos, desde sua fundação. Alkmim explica que a ideia de criar um plano de saúde voltado às startup nasceu de uma dor da própria Vitta. “Enfrentávamos alto preços e grandes burocracias ao contratar um plano de saúde para nosso time”, diz o executivo. A empresa afirma que o seu modelo vai incluir pessoas jurídicas na apólice.