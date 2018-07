Divulgação

Dois meses após o lançamento e de uma aterrissagem bem-sucedidos de um foguete reutilizável, a Blue Origin, empresa espacial criada pelo fundador da Amazon Jeff Bezos, repetiu a façanha.

A Blue Origin declarou, no último sábado, 22, que o foguete New Shepard decolou de uma base em West Texas e aterrissou de volta minutos depois na plataforma de lançamento. O New Shepard é projetado para transportar até seis passageiros.

Um vídeo do lançamento e da aterrissagem publicado pela empresa mostrava como o foguete desacelerava até 5 km/h durante sua descida, com a ajuda de paraquedas.

Os feitos da Blue Origin, assim como os esforços paralelos da empresa rival SpaceX, trazem uma possibilidade de diminuir os custos de voos espaciais, transformando os foguetes em naves tão reutilizáveis quanto aviões. Em novembro, Bezos declarou que era um acontecimento “revolucionário”.

O empresário, que fundou a empresa Amazon e também é dono do jornal americano The Washington Post, informou, durante uma declaração, neste sábado, que a Blue Origin conseguiu resolver o problema de equilíbrio do foguete para mantê-lo em posição vertical enquanto aterrissava.

“Sou um grande fã das aterrissagens verticais de foguetes”, afirmou. “Por quê? Porque, para alcançar nossa visão de que milhões de pessoas possam viver e trabalhar no espaço, teremos de construir foguetes enormes. A arquitetura de aterrissagem vertical se ajusta excepcionalmente bem”, acrescentou.

Em dezembro, o concorrente SpaceX conseguiu, pela primeira vez, aterrissar um foguete de maneira controlada, seu Falcon 9, usando um método parecido.

