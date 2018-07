REPRODUÇÃO

Uma campanha no Kickstarter, criada pela startup SpaceVR, quer fazer vídeos de realidade virtual no espaço e, depois, disponibilizá-los em um serviço de streaming, como uma “Netflix espacial”. A ideia do projeto é lançar doze câmeras para captar vídeos em 3D e 360º.

A ideia é disponibilizar as gravações para pessoas da área — já que facilitaria o controle de acontecimentos espaciais — e, principalmente, para pessoas comuns mediante assinatura. Visando oferecer uma experiência ainda mais imersiva, os videos só poderão ser assistidos em óculos de realidade virtual e com resolução de 4K.

Segundo a página da campanha, a assinatura do serviço custaria US$ 10 (o equivalente a R$ 35). Para que a ideia sai do papel, é necessária uma arrecadação de US$ 500 mil. Assim, a empresa irá lançar um equipamento formado por doze câmeras à Estação Espacial em dezembro.

Atualmente, o projeto conta com um apoio de US$ 5.770 e tem mais 29 dias de campanha.