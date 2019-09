Na escola de programação americana Lambda School, é possível aprender código de computação de graça. Mas como diria o economista americano Milton Friedman, “não existe almoço grátis”: a conta dos cursos chega mais tarde. Quando os estudantes conseguem finalmente um emprego, uma fatia de seu salário vai para a escola – e o curso, que é gratuito, pode custar até US$ 30 mil, segundo reportagem publicada pela revista Wired nesta semana.

De acordo com a reportagem, a Lambda School e seus alunos têm um objetivo em comum: a contratação em um emprego na área de programação – em que sobram bons salários e faltam profissionais capacitados. Segundo a Wired, a proposta já atraiu grandes investidores: em janeiro, a Lambda recebeu US$ 30 milhões de nomes como o Google, o ator Ashton Kutcher e a aceleradora Y Combinator, responsável por revelar o Airbnb.

Lambda School Há quem critique a Lambda School por tratar seus alunos como se fossem startups

O modelo proposto pela Lambda também pode ganhar escala rapidamente: como as aulas são oferecidas pela internet, em videoaulas e exercícios, o aluno só precisa de uma conexão Wi-Fi e um dispositivo em que possa digitar código para aprender. Em outubro do ano passado, a escola tinha 700 alunos. Agora, tem 2,7 mil – a meta é chegar ao final de 2019 com 4 mil estudantes.

Defensores do modelo proposto pela escola argumentam que a Lambda permite um acesso mais amplo ao ensino. Quem comanda a empresa é o presidente executivo Austen Allred. Em sua conta no Twitter, ele frequentemente compartilha histórias de estudantes que saíram da situação de pobreza e ingressaram em empregos na área de programação. “Nós acabamos com as desculpas de que as pessoas não têm condições para aprender. Elas aprendem se quiserem aprender”, disse ele à revista Wired. Segundo o executivo, o projeto está dando tão certo que ele pretende se expandir para outras áreas, como enfermagem.

Escola trata aluno como startup, dizem críticos

Mas há quem critique a Lambda School por tratar seus alunos como se fossem startups. Isto é: investir neles uma quantia inicial (no caso, o curso gratuito) e espera-se que o retorno seja multiplicado no futuro. Um aluno que ganha US$ 50 mil por ano, por exemplo, tem de pagar 17% de seus salários à empresa – aproximadamente US$ 708 por mês, o que é suficiente para pagar aluguel em uma cidade de tamanho médio nos Estados Unidos.

A cobrança máxima que a escola pode fazer, por contrato, é de US$ 30 mil ou após 24 meses de pagamento – mas, para a maioria dos estudantes, isso acaba saindo mais caro que pagar US$ 10 mil num curso tradicional de imersão em programação. O retorno, porém, só acontece se a escola tiver sucesso ao educar os alunos: se o estudante não conseguir um emprego na área de tecnologia em cinco anos, ele não tem que pagar nada à Lambda School.

Para muitos estudantes, isso não chega a ser um problema. A Wired destacou o caso de Chris Atoki, um jovem de 23 anos de Nova Jersey: depois de passar alguns meses na faculdade de Engenharia Elétrica, ele percebeu que não gostava da coisa. Acabou indo vender colchões enquanto fazia o curso da Lambda. Ao acabar o curso, conseguiu um novo emprego, com salário de US$ 95 mil por ano – o que lhe põe bem na marca para ter de pagar os US$ 30 mil à Lambda. Ele diz não se importar: “ganho três vezes mais agora do que vendendo colchões”, disse à revista.

Além disso, como a maioria das escolas de programação, a Lambda não tem ainda um diploma aceito por autoridades de educação. Recentemente, a escola foi multada em US$ 75 mil pelos reguladores da Califórnia por ter um registro inválido – segundo Allred, culpa de mau aconselhamento jurídico. Ainda assim, o executivo defende seu modelo – que pode ser uma solução para a crise do débito estudantil nos Estados Unidos, que gira em torno de US$ 1,5 trilhão no país.