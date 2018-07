Divulgação Le Wagon

A escola francesa de programação Le Wagon está prestes a iniciar a sua primeira turma de estudantes no Brasil. Com previsão de iniciar em 4 de julho, o programa intensivo leva nove semanas e promete transformar profissionais de qualquer área em desenvolvedores profissionais. As inscrições estão abertas até 10 de junho por meio do site oficial.

“A ideia do bootcamp é aprender fazendo”, diz um dos sócios da Le Wagon no País, o francês Mathieu Le Roux. “Nosso foco está em quem sente uma certa frustração por não saber programar.”

Considerada uma das principais escolas de programação da Europa, a Le Wagon foi criada em 2014. Até agora, a startup chegou a 12 cidades e formou mais de 500 alunos. “Um terço deles fundaram uma startup após o curso”, diz Le Roux.

A Le Wagon adota uma metodologia própria de ensino, em que 80% das aulas são práticas: o aluno começa com o básico, mas aprende com rapidez a programar sites. O curso inclui também aulas sobre banco de dados e gestão de projetos. Ao fim do curso, os estudantes têm duas semanas para desenvolver um site completo.

A primeira turma da Le Wagon no Brasil terá entre 10 e 15 alunos – o número deve aumentar nas próximas turmas do bootcamp no País. O preço para frequentar o “intensivão” de código é similar ao de uma pós-graduação: R$ 14,9 mil.