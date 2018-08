Leia mais Startups brasileiras estão em busca dos 'sem-banco'

De olho no ‘boom’ das startups no Brasil, o ‘Estadão’ amplia, a partir de hoje, o espaço reservado à cobertura sobre inovação e empresas em estágio inicial, com a nova seção “i”. Às quartas-feiras, o jornal publicará uma página dedicada a contar as histórias dos empreendedores e inovadores que estão mudando a lógica de diversos setores da economia, do financeiro até o de saúde, com tecnologia.

Marcos Ramos, presidente executivo da startup Easy Credito

A cobertura de inovação, porém, não estará restrita à página semanal: a seção “i” vai permear todo o jornal e portal do Estadão diariamente, num esforço da equipe de jornalistas para acompanhar um ecossistema – formado por empreendedores, aceleradoras, investidores e pesquisadores – em constante evolução.

“A inovação sempre fez parte do Grupo Estado e precisa ser uma prioridade na agenda do Brasil, em todos os setores”, afirma o diretor de jornalismo do Grupo Estado, João Caminoto. “Nada mais natural que oferecer às nossas audiências uma cobertura intensa e de qualidade sobre um segmento já crucial para o nosso presente e futuro.”

De acordo com estimativa da Associação Brasileira de Startups (ABStartups), hoje existem no Brasil pelo menos 10 mil startups em funcionamento – do total, 4,2 mil delas estão cadastradas pela entidade. O número, ainda segundo a associação, cresceu quase 70% entre 2012 e 2016, o que mostra a movimentação dos empreendedores brasileiros para tirar novos negócios do papel.

Além de contar as histórias das empresas em estágio inicial, a seção “i” também vai adiantar as principais transações do setor, como rodadas de investimento locais e internacionais e aquisições. Outro objetivo é mostrar como tem se dado o relacionamento das startups com as grandes empresas, por meio de programas de colaboração e do acolhimento dessas companhias em centros de inovação privados.

RENATO VELASCO Silvio Meira - É professor emérito da UFPE, pesquisador do Instituto Senai de Inovação, fundador e presidente do conselho do Porto Digital

Os esforços das gigantes em se adaptar às novas concorrentes também estarão em pauta no jornal, por meio de reportagens e entrevistas com executivos que estão na linha de frente das áreas de inovação das grandes corporações pelo País.

StartSe Maurício Benvenutti - Escritor e mentor, é ex-sócio da XP Investimentos e sócio da plataforma StartSe. Vive atualmente no Vale do Silício, nos EUA

Análise. A nova seção apresenta um time de colunistas que ajudarão a analisar o ecossistema de startups e antecipar tendências. Eles se revezarão no mesmo espaço, sempre às quartas-feiras, trazendo ao Estadão os principais debates sobre inovação no Brasil e no mundo.

Emi Parente Camila Farani - É presidente da butique de investimentos G2 Capital e jurada no programa ‘Shark Tank Brasil’, do canal de TV paga Sony

São eles: Silvio Meira, professor emérito da Universidade Federal de Pernambuco, além de fundador e presidente do conselho do Porto Digital – o mais relevante parque tecnológico do Nordeste do Brasil; Manoel Lemos, especialista em inovação e sócio do fundo de venture capital Redpoint eVentures; Maurício Benvenutti, sócio da plataforma de incentivo a startups StartSe; e Camila Farani, presidente da butique de investimentos G2 Capital e uma das investidoras anjo pioneiras no Brasil (ler mais ao lado).

Renato Targa Manoel Lemos - Especialista em inovação, é sócio do fundo Redpoint eVentures no Brasil e mentor de entidades, como a Endeavor

Além da cobertura específica de inovação, o Estadão continuará com a seção “Link”, publicada diariamente, e que se dedica à cobertura do setor de tecnologia sob a ótica do consumidor. A cobertura de tecnologia também está presente no site do “Link”, que abrigará, a princípio, as reportagens sobre inovação. Nos próximos meses, a seção “i” ganhará um espaço dedicado também na internet.