Leia mais Sete em cada dez projetos de inteligência artificial em empresas falham, diz estudo

A cada dia que passa o mundo torna-se um pouco mais digital. Apesar de vivermos num país ainda analógico em muitos aspectos, vivenciamos uma transformação digital intensa. Algo difícil de acompanhar por empresas e mercados tradicionais. Graças à digitalização, empresas de todos os setores estão correndo para migrar abordagens “analógicas”. Até mesmo as startups e empresas de tecnologia estão reinventando seus modelos de negócios e diversificando suas ofertas para sobreviverem aos novos tempos. Para quem pensa que a digitalização está só nas redes ou em novas ferramentas, eis a verdade: as tecnologias digitais interromperão as cadeias de valor, estruturas organizacionais, processos e modelos de receita. O gerenciamento da transformação digital decidirá quais empresas sobreviverão e quais não. A questão é: estamos preparados para acompanhar essa revolução e não sofrer danos no futuro?

Reuters O 5G deve criar mercados como smart cities e carros autônomos

Estudo feito pela firma de software Bizagi revelou que 87% das empresas têm problemas em seus processos de transformação digital. No Brasil, segundo pesquisa da Softex de 2019, apenas uma em cada quatro empresas encontra-se preparada e com os índices tidos como necessários para entrar na era da transformação digital. Para que a digitalização ocorra de forma satisfatória, a velocidade para implementação das mudanças e a complexidade dos processos corporativos são desafios a serem vencidos no ambiente corporativo e nos países, assim como ambiente regulatório favorável.

Isso sem contar que, no mundo todo, só um terço das empresas reportam projetos de transformação digital em andamento. Os EUA e o Canadá lideram a tendência – com 52% das companhias. Ainda há um longo caminho a percorrer antes da chegada do 5G, que promete ser um divisor de águas. Segundo dados da Business Insider, até fim de 2020, quando o 5G deve ser lançado, haverá mais de 34 bilhões de dispositivos conectados – 4 para cada terraqueo. O 5G trará significa um salto monstruoso em velocidade, capacidade, confiabilidade e conectividade. Com ele, nascerão mercados como carros autônomos, smart cities, robótica extensiva e fábricas inteligentes, em economia estimada em US$ 13,2 trilhões para 2035, segundo a IHS Markit.

O maior desafio é suportar toda essa tecnologia com infraestrutura adequada. Sem banda larga, não há transformação digital. Sem transformação digital, não há maior produtividade e desenvolvimento. Outro ponto é que as organizações precisam entender que a transformação digital não se refere só a hardware ou software, mas aos seres humanos. Se as empresas querem ser competitivas, precisam de pessoas que possam se adaptar às mudanças. Uma organização digital exigirá novas habilidades de liderança junto a conexão de pessoas, processos e dados.

É INVESTIDORA ANJO E PRESIDENTE DA BOUTIQUE DE INVESTIMENTOS G2 CAPITAL