Rappi A Rappi é uma startup que oferece delivery de tudo, desde compras de mercado e farmácia até refeições de restaurantes elaborados

Quem nunca pediu um delivery de 50 gorros de Natal, não é mesmo? Em um levantamento feito pela Rappi, serviço que oferece delivery de tudo, usuários do aplicativo fizeram uma série de pedidos curiosos no Natal do ano passado – época de celebração e férias de verão (para muitos).

Além dos gorros, a startup registrou pedidos de uma barba de Papai Noel, uma sunga preta de tamanho médio, uma raquete de squash e quilhas para prancha de surfe.

No mesmo período, alguns usuários pediram coisas totalmente aleatórias como um CD da cantora Miley Cyrus, uma caixa de minhocas e ração para um porquinho-da-Índia.

Este ano, para preparar o aplicativo para o Natal, a Rappi disponibilizou o botão Natal, que dará ao usuário acesso rápido a lojas que trabalham com cestas natalinas, e também o botão Presentes, que direciona o usuário para lojas de cosméticos, perfumaria, eletrônicos e decorações natalinas. A ideia da startup é oferecer uma alternativa à shoppings lotados neste final de ano.

Curiosidades. Em setembro deste ano, a Rappi liberou uma lista com os dez pedidos mais inusitados que o aplicativo recebeu. Entre as bizarrices, estavam um pedido de agulha, pinça anatômica e fio de nylon – o usuário solicitou os itens para fazer uma cirurgia. Já pediram também um Rappi para ajudar a descarregar vasos de planta, que estavam em um caminhão.