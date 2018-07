Reuters Atualmente, montadoras não precisam submeter tecnologias detalhes das tecnologias de carros autônomos às agências reguladoras

Nesta terça-feira, 20, a Administração de Segurança em Tráfego de Rodovias Nacionais dos Estados Unidos (NHTSA, na sigla em inglês) apresentou uma proposta que pede que as montadoras enviem, voluntariamente, detalhes sobre seus sistemas de veículos autônomos para os reguladores - uma "avaliação de segurança" de quinze pontos.

As orientações incluem testes, mecanismos de emergência em caso de uma falha no sistema de auto-condução e gravação e compartilhamento de dados. As empresas também terão de demonstrar se a condução dos veículos estaria de acordo com todas as leis de trânsito e que medidas vão adotar em caso de um acidente.

O secretário de transportes dos EUA, Anthony Foxx, disse que a agência quer tornar obrigatório o procedimento por meio de regulamentação.

"Quando um ser humano está operando esse veículo, as regras convencionais da lei estadual seria aplicável", disse Foxx a repórteres em uma teleconferência na segunda-feira. O objetivo é "evitar uma colcha de retalhos de leis estaduais", acrescentou.

A administração do presidente Barack Obama está propondo um envolvimento mais profundo do governo no design de sistemas de veículos autônomos e está pedindo que montadoras compartilhem mais informações sobre como estes sistemas funcionam e por que falham.

"Se um carro que dirige sozinho não é seguro, temos a autoridade para tirá-lo da estrada. Não hesitaremos em proteger a segurança do público americano", escreveu o presidente Barack Obama em um editorial no jornal Pittsburgh Post-Gazette, nesta segunda-feira, 19.

Caso seja aprovada, a regra será semelhante a que já vale para a aviação, que determina que aeronaves precisam passar por testes do governo antes que as vendas sejam iniciadas.

Atualmente, montadoras não precisam submeter tecnologias como mecanismos de controle de viagem - que permitem curtos intervalos sem que o motorista precise ficar ao volante - aos reguladores antes que os sistemas sejam vendidos.

Fabricantes de automóveis e empresas de tecnologia estão correndo para desenvolver veículos que podem guiar sozinhos, pelo menos, por parte do tempo. Elas se queixam de que as regras de segurança estaduais e federais estão impedindo a chegada de carros autônomos.

Dar aos reguladores autoridade para aprovar a tecnologia antes que seja vendida pode ter potencial para acelerar a introdução segura e aceitação pública de veículos altamente autônomos, disse a proposta da NHTSA.

Gloria Bergquist, porta-voz para a Aliança de Fabricantes de Automóveis, um grupo comercial que representa os principais fabricantes de automóveis, disse em um comunicado que o objetivo do governo deve ser o de "evitar políticas que se tornem obsoletas e limitar o progresso na redução do número de acidentes"