Transformar o Brasil por meio de inovação e tecnologia. Foi essa a motivação de um grupo de estudantes brasileiros da Universidade de Stanford para criar o Brazil at Silicon Valley, evento que começou nesta segunda-feira, 8, em Montain View, Califórnia, no Museu da História do Computador, um dos ícones do Vale do Silício.

Com a ambição de aumentar a competitividade e a relevância do País no cenário global, a conferência vai reunir cerca de 700 empreendedores, investidores, estudantes e gestores públicos para discutir os desafios do Brasil em quatro áreas: educação, saúde, finanças e administração pública.

Catia Luz/Estadão Evento Brazil at Silicon Valley começa nesta segunda-feira, 8

sessão de abertura será uma conversa entre o investidor e empresário Jorge Paulo Lemann, sócio-fundador do fundo 3G Capital, e Scott Cook, fundador da Intuit, sobre como incentivar inovação em grandes corporações. Avaliada em US$ 65 bilhões, a empresa de gestão online é conhecida por criar e estimular uma cultura de experimentação. Todas as sessões do evento,que começa hoje, às 12h de Brasília, serão transmitidas via streaming, que poderá ser acessado por este link.

Para discutir os temas e exemplos inspiradores ao redor do mundo, estarão investidores como Doug Leone, um dos principais fundos de venture capital do mundo; Micky Malta, fundador da Ribbit Capital, especializada em fintechs; Zac Bookman, presidente da plataforma OpenGov e Jim Knight, ex-ministro de educação britânico que está à frente da plataforma de treinamento de professores TES.

André Street, fundador da Stone; David Velez, presidente do Nubank; Stelleo Tolda, que comanda o Mercado Livre no Brasil e Eduardo Mofarrej, ex-Tarpon e fundador do Renova BR, são alguns dos debatedores dos painéis, que buscarão unir as discussões a soluções práticas para o cenário brasileiro.

Além de Lemann, entre os padrinhos do evento estão nomes como Carlos Brito, presidente da AB InBev,Hugo Barra, vice-presidente de realidade virtual do Facebook, Rodrigo Xavier, ex-presidente do Merrill Lynch no Brasil, e o apresentador Luciano Huck.

A lista de empresas patrocinadoras tem representantes de diversos setores: Ânima Educação, Bank of America, BTG Pactual, Fundação Lemann, Instituto D’Or, Magazine Luiza, o escritório Pinheiro, empresa de meios de pagamentos Stone, Valor Capital e Votorantim.

A REPORTER VIAJOU A CONVITE DO BRAZIL AT SILICON VALLEY