Acaba de chegar ao Brasil a segunda edição da Hora do Código, evento de escala global que tem o objetivo de ensinar pessoas de todas as idades a programar. Utilizando elementos da cultura pop – como as princesas de Frozen e os pássaros raivosos de Angry Birds –, os tutoriais feitos pela organização norte-americana Code.org pretendem mostrar que a programação não é algo complicado. Afinal, tudo é ensinado de maneira didática e simples.

Segundo os organizadores do evento, em apenas uma hora, a pessoa já consegue absorver vários conceitos sobre a área. “Todos podem programar, independentemente de idade, gênero, classe social ou qualquer outra classificação”, comenta Lucas Machado Rocha, diretor da Fundação Lemann, que é a embaixadora no Brasil. “São atividades curtas, divertidas e fáceis, para que todos se sintam à vontade para dar os primeiros passos e, em menos de uma hora, ter contato com os conceitos básicos de programação.”

Entrando na segunda edição do evento no Brasil, a Hora do Código pretende mobilizar 2 milhões de pessoas em todo o País.

O evento, que acontecerá até o dia 11 de outubro, é gratuito. Para participar, basta acessar o site da organização Programaê.