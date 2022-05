Após uma pausa durante a pandemia, o País voltou a receber grandes eventos de tecnologia, com a chegada de novos internacionais, como South Summit e Web Summit. A Case 2022 voltará ainda maior.

Nos últimos dois anos o setor de startups e tecnologia bateu recordes de investimento e crescimento. Contudo, por conta da pandemia, conferências e eventos presenciais voltados ao setor não puderam acontecer no período. Agora, que ensaiamos um retorno à normalidade, vemos o retorno dos grandes eventos, com novidades internacionais de peso desembarcando no Brasil.

Na semana passada aconteceu pela primeira vez no Brasil o South Summit, que reuniu mais de 16 mil pessoas em Porto Alegre. Trata-se de um evento internacional, realizado anualmente em Madri, na Espanha, que desembarca pela primeira vez na América Latina. O evento foi anunciado e realizado em tempo recorde e o sucesso de público confirma o fôlego da região sul em sediar uma conferência dessa magnitude. Por outro lado, houve muitas queixas dos participantes sobre falhas na infraestrutura, que certamente deverão ser aprimoradas nas próximas edições, já que o South Summit está confirmado na capital gaúcha até 2024.

Outra novidade recente é que o Web Summit, o maior evento de tecnologia do mundo, com sede em Lisboa, Portugal, anunciou que terá uma edição no Brasil em 2023, no Rio de Janeiro.

REUTERS/Pedro Nunes Web Summit que ocorreu em Lisboa em 2022 chega ao Brasil

Enquanto isso, o Case, a maior conferência latino-americana de startups e empreendedorismo, que completa 10 anos em 2022 promete bater recordes na edição desde ano, que acontece em novembro, em São Paulo. Organizada pela Associação Brasileira de Startups – da qual este colunista é atual presidente – a Case 2022 deverá receber mais de 16 mil pessoas em mais de 15,6 mil metros quadrados no Transamérica Expo, com espaços dedicados a investidores, corporações e startups. E ainda deixo um spoiler: esperamos em breve trazer boas novidades sobre edições do Case em outras regiões do país!

O aumento dos eventos voltados a startups e tecnologia, tanto em quantidade de eventos, volume de participantes, distribuição geográfica e projeção internacional, só mostra o quanto está cada vez mais relevante o setor no Brasil e na América Latina. A julgar pelo compromisso dos eventos nos anos seguintes, esse novo patamar veio para ficar e deve ajudar a acelerar ainda mais a geração e promoção de investimentos e negócios na área de tecnologia no País.