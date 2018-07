As autoridades chinesas adiaram as obras da fábrica onde estava prevista a produção em série, a partir de 2017, do ônibus-túnel inventado pela empresa chinesa Huaying Group, enquanto surgem dúvidas sobre a viabilidade do novo veículo e inclusive temores de que esta criação seja uma fraude.

Segundo relatos de autoridades da cidade de Zhoukou (centro da China), onde a fábrica seria construída, ao jornal oficial China Daily, o projeto foi adiado porque o "relatório de impacto ambiental não foi aprovado", apesar de ter realizado uma cerimônia de inauguração das obras em julho.

A empresa pequinesa Huaying Group, responsável pelo ônibus-túnel (que na semana passada estreou nas ruas da cidade de Qinghuangdao, no norte do país), tinha acordado em dezembro a abertura da fábrica com as autoridades de Zhoukou.

O atraso nas obras foi revelado depois que alguns especialistas chineses duvidaram da utilidade do veículo, em teoria idealizado como alternativa mais barata às redes de metrô, e também depois que alguns veículos de imprensa acusaram a empresa inventora de obter seu financiamento enganando seus investidores.

O primeiro veículo deste tipo, chamado TEB-1 (sigla em inglês de Ônibus Elevado de Passagem) circulou na semana passada centenas de metros em um ato de exibição.

Com capacidade para 300 passageiros, o TEB-1 mede 22 metros de comprimento, 4,8 de altura e 7,8 de largura, dimensões suficientes para circular sobre dois carros ao mesmo tempo.

O projeto é visto como uma alternativa muito mais econômica às redes de metrô, já que poderia custar cinco vezes menos que os trens subterrâneos, embora ainda apresente problemas técnicos, já que o modelo experimental, entre outras coisas, não é capaz de virar e só avança em linha reta.