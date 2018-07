Masao Goto Filho/Estadão Cubo. Startups pagam cerca de R$ 1 mil por ‘cadeira’

É muito comum que uma casa fique apertada quando a família começa a crescer. Com o Cubo, espaço de startups criado pelo banco Itaú em setembro de 2015, a história é parecida: criado como uma “hipótese” pela instituição financeira para trazer a inovação das empresas de tecnologia para perto de si, o espaço vive em lotação máxima – hoje, mais de 200 pessoas, de 54 startups, trabalham lá diariamente. “Fizemos como uma startup: testamos a hipótese, vimos que ela era válida e agora estamos crescendo”, explica Lineu Andrade, diretor do banco Itaú para o Cubo.

E que crescimento: no primeiro semestre de 2018, o Cubo vai trocar seu atual prédio, na Vila Olímpia, por outro quatro vezes maior. Ao todo, serão 21 mil metros quadrados à disposição de até 210 startups. A meta é que 1.250 mil pessoas possam trabalhar no “Cubo 2.0” – o banco não revela o investimento no novo prédio. Abaixo, conheça como é o prédio atual.

“Hoje, a gente não consegue comportar uma empresa com mais de 15 pessoas no mesmo andar”, explica Andrade. Recentemente, o Cubo perdeu três startups porque elas “cresceram demais”. “No novo prédio, poderemos ter equipes com até 35 no mesmo time de forma confortável”, diz o executivo.

Segundo ele, o espaço nasceu de uma “provocação” da empresa. “Nossos executivos viajavam muito para buscar inspiração no Vale do Silício”, explica Lineu Andrade, diretor do banco Itaú para o Cubo. “Em 2015, achamos que poderíamos trazer o mercado de tecnologia para perto.”.

Dividindo a mesa. Na prática, o Cubo se assemelha a um coworking (espaço de trabalho compartilhado). Para estar lá, cada empresa paga cerca de R$ 1 mil por estação de trabalho para se instalar no espaço. “É importante ter um valor a pagar, até para que a startup se comprometa a participar do ecossistema”.

Antes, é feito um rigoroso processo de seleção, que pede, por exemplo, que a empresa já tenha um produto viável – algo que já requer tempo de desenvolvimento da startup. Além do Itaú, o Cubo é tocado pelo fundo de investimentos Redpoint eVentures, e tem empresas parceiras como Mastercard, Rede, Microsoft, Cisco e Gerdau. “Para o novo Cubo, teremos cerca de 50 parceiros”, diz Andrade

Por conta das parcerias e do pioneirismo, o espaço virou ponto de peregrinação de empresas e investidores – tornando-se estratégico, por exemplo, para startups fazerem contatos.

É o caso da Resultados Digitais, empresa de Santa Catarina que usa o espaço como base avançada na capital paulista. Com mais de 500 funcionários em Florianópolis, a startup de marketing digital tem três “cadeiras” no Cubo. “Quando um funcionário vem para SP numa reunião, ele usa o Cubo”, explica André Siqueira, cofundador da empresa. “Uma vantagem é não termos de nos preocupar com montar escritório ou manutenção, além de poder usar o auditório deles para eventos.”

Outro exemplo é a Nama, empresa de inteligência artificial, que mantém uma cadeira no local, usada por funcionários da área comercial. “É o nosso ponto de apoio. Muitas grandes empresas visitam a gente lá, até trazidas por outras startups, o que é estratégico para os contatos”, explica Rodrigo Scotti, presidente executivo da startup.

Para o Itaú, o aparecimento de espaços de outras grandes empresas – até mesmo de concorrentes, como o Bradesco – não é um problema. "O Bradesco é um concorrente, mas nossos centros de empreendedorismo, não. Há modelos similares e diferentes. O Cubo é um modelo de plataforma aberta", disse Ricardo Guerra, diretor executivo do Itaú, ao anunciar a expansão do espaço.

A ambição do banco é grande: após inaugurar o novo espaço, a intenção é levar o ambiente de troca de contatos para o mundo virtual, criando o Cubo Digital. “Na internet, conseguimos ter escala exponencial para juntar empreendedores, investidores, acadêmicos e empresas”, diz Lineu Andrade. “Assim, conseguimos atender quem não consegue vir a São Paulo.”