O Facebook está adicionando mais uma opção no botão de curtir da rede social. A mais nova reação é uma carinha segurando um coração que, segundo a empresa, demonstra cuidado e solidariedade durante a pandemia de coronavírus.

A novidade nas reações deve chegar aos usuários a partir da próxima semana, tanto no Facebook quanto no Messenger, mas para o aplicativo de mensagem, a figura deve ser outra: um coração pulsante que, pressionado, se torna um gif animado na conversa.

Facebook Reação do Facebook serve como demonstração de solidariedade em meio à covid-19

O Facebook disse que essas reações ajudam as pessoas a se sentirem um pouco mais conectadas durante o período de distanciamento social, no qual a empresa percebeu um aumento no uso da rede social em todo mundo.

Entre as atualizações já anunciadas pelo Facebook durante a pandemia de coronavírus estão o combate a desinformação, com alertas fixados sobre a covid-19, além de mostrar para usuários que compartilham fake news sobre a doença notícias verdadeiras sobre o assunto.