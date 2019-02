O Facebook divulgou a lista das dez startups que participarão da terceira turma de aceleração da Estação Hack, centro de inovação da rede social. Este ano, foram selecionadas empresas focadas em soluções inclusivas e sustentáveis para cidades, além de startups que trabalham com capacitação de pessoas para o mercado de trabalho. Mais de 1,2 mil companhias foram avaliadas no processo de seleção.

Marco Torelli Estação Hack é o centro de inovação do Facebook

Entre as startups selecionadas estão a Jobecam, que ajuda empresas a contratarem profissionais por meio de vídeo-recrutamento e entrevistas às cegas, a Molécoola, que oferece serviço de troca de lixos recicláveis por pontos de fidelidade e a Pulsares, que desenvolveu um software que "traduz" receitas médicas para uma linguagem fácil e imagens, ajudando a compreensão dos pacientes.

O programa, que tem parceria com a aceleradora Artemisia, tem duração de seis meses. Neste período, as startups terão acesso a mentorias de funcionários do Facebook e de especialistas.

A terceira turma do programa de aceleração da Estação Hack entrará no lugar da turma anterior, que deixa o centro de inovação da rede social neste mês.

Confira a lista completa das startups selecionadas:

Carambola

Celebrar

EntregAli

Go Diáspora

ISGame

Jobecam

Livre

MGov

Molécoola

Pulsares