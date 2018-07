O Facebook anunciou ontem a criação de um dispositivo que pode baratear o custo de telecomunicações: chamado OpenCellular, o sistema é capaz de melhorar o acesso a redes celulares – como 2G, 3G e 4G (LTE) – em áreas remotas do planeta. “É um sistema sem fio, definido pelo software, com bom custo benefício”, divulgou a empresa por meio de nota.

O sistema é composto de duas partes: um sistema de computação e outro de rádio frequência, responsáveis por transmitir os sinais da rede celular.

A intenção do Facebook é distribuir de forma livre o projeto por trás do Open Cellular, para permitir que operadoras, fabricantes, empreendedores e pesquisadores sejam capazes de adotar o equipamento na infraestrutura de telecomunicações. O sistema poderá ser controlado de forma remota, mesmo em condições desfavoráveis (como chuva, ventos e temperaturas extremas).

“Apesar da adoção global de celulares nos últimos 20 anos, 10% da população da Terra vive em áreas fora de cobertura de celular”, disse a empresa. “Para muitos, a infraestrutura básica de celular ainda está indisponível ou é muito cara para ser utilizada.” Segundo a empresa, o Open Cellular está sendo testado em sua sede na Califórnia e deve ser lançado durante o terceiro trimestre de 2016.

Iniciativa. O projeto faz parte do Telecom Infra Project, iniciativa anunciada pela empresa em fevereiro. Além do Facebook, o projeto tem entre seus participantes companhias como Intel, Nokia e as operadoras Deutsche Telekom e Telefônica/Vivo.

A proposta do Telecom Infra Project é a de reduzir o custo de instalação e manutenção de redes de telecomunicações em áreas remotas e carentes do planeta. O Telecom Infra Project é um dos braços do Internet.org, iniciativa do Facebook que busca fazer com que mais pessoas possam ter acesso à internet – para críticos, também se trata de uma forma da empresa aumentar a quantidade de potenciais novos usuários.

Outro projeto conhecido do Internet.org é o “Free Basics”, que dá acesso gratuito a 90 milhões de pessoas ao Facebook e serviços parceiros em 38 países. No entanto, o serviço foi banido na Índia em fevereiro por violar o princípio de neutralidade da rede.