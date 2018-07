Ralph Orlowski Facebook é a rede social mais famosa do mundo

O Facebook pode estar planejando lançar sua própria moeda virtual. A especulação, publicada no site de tecnologia Chedar, tem como base o anúncio da criação de um departamento para blockchain, tecnologia que por trás das moedas virtuais, dentro da empresa de redes sociais.

Estima-se que a nova moeda seja usada para facilitar os pagamentos dentro da plataforma durante processo de compra e venda de produtos. A moeda poderia ser usada também em novos projetos do Facebook, como um sistema de assinaturas para usuários que não desejam ter publicidade em seu perfil, que já está sendo estudado pela rede social.

A criação de novas ferramentas e produtos criados a partir de blockchain está sob responsabilidade de David Marcus, antigo presidente do Messenger. Segundo o Facebook, a empresa está tentando explorar a melhor forma de aplicar a tecnologia na companhia, começando projetos do zero.

Em nota enviada ao site de tecnologia The Verge, o Facebook não descartou a criação de uma moeda virtual.

“Como muitas outras empresas, estamos explorando maneiras de alavancar o poder da tecnologia blockchain. Esta nova e pequena equipe estará explorando muitas aplicações diferentes. Não temos mais nada para compartilhar”, diz.

Mudanças. Um novo departamento para estudar blockchain foi criado nesta semana pelo presidente do Facebook, Mark Zuckerberg. A novidade faz parte da reestruturação histórica que o empreendedor está fazendo na rede social.

Em uma semana, Zuckerberg mudou de cargo os principais executivos da empresa, segmentou os departamentos em áreas de atuação e criou novos projetos. As novidades fazem parte do projeto de “consertar” a rede social, anunciada pelo fundador no início deste ano.