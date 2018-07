REPRODUÇÃO

O Facebook confirmou nesta quarta-feira, 13, que está desenvolvendo uma rede pública de Wi-Fi, possibilitando acesso à internet de alta velocidade aos norte-americanos. O protótipo, que está sendo testados no campus da empresa em Menlo Park, no estado da Califórnia, pode fornecer uma velocidade de mais de 1 gigabyte por segundo. Ou seja: a rede permite ao usuário navegar 100 vezes mais rápido que a conexão média nos Estados Unidos.

Apesar de ainda ser apenas um protótipo, a empresa de Mark Zuckerberg afirmou que a rede começará a operar no centro da cidade de San Jose, também na Califórnia, nos próximos meses. Outros testes deverão ser feitos em cidades ao redor do mundo este ano e, segundo o diretor de infraestrutura e engenharia do Facebook, Jay Parikh, esta é a solução para a falta de conexão no mundo.

“Nós vamos ser capazes de usar esta solução urbana de Wi-Fi para deixar as pessoas mais conectadas”, disse Parikh, para o site do MIT.

Chamado de Terragraph, o projeto da empresa de Zuckerberg é construído em torno de uma tecnologia sem fio chamada WiGig. Os equipamentos da rede Wi-Fi seriam montados em postes de luz das cidades, podendo servir tanto dispositivos móveis como também residências próximas.

De acordo com a empresa, não há planos de ganhar dinheiro com esta nova opção de tecnologia por meio de usuários. O Facebook quer, na verdade, firmar parcerias com empresas de telecomunicação em todo o mundo. Vale lembrar que, facilitando a conexão de usuários, o acesso à rede social pode se tornar mais fácil e frenquente. “Queremos mostrar que é possível construir redes de Wi-Fi para acelerar a forma como as pessoas se conectam à internet”, conclui Parikh.