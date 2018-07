REPRODUÇÃO

Mark Zuckerberg publicou hoje na sua rede social, o Facebook, que o drone que estavam desenvolvendo para levar acesso a internet em lugares desprovidos de estrutura de telecomunicações finalmente ganhou um modelo final.

Se ao ouvir a palavra drone pensou nos quadricópteros usados para aeromodelismo ou fins comerciais (como produção de fotos e vídeos ou delivery), pensou errado. O drone bancado por Zuckerberg é um avião não tripulado “com envergadura de um Boeing 737″, diz Zuckerberg, “mas que pesa menos que um carro e pode ficar no ar por [três] meses”, a uma altitude de 18 km a 27 km. Isso porque ele é feito com fibra de carbono e é movido a energia solar.

Chamado Aquila, o drone foi desenhado por uma equipe do “Connectivity Lab”, braço do Facebook voltado para desenvolver a plataforma do Internet.org, no Reino Unido.

Além do drone, a divisão do laboratório do Facebook na Califórnia vinha desenvolvendo a possibilidade de se transmitir dados (para garantir a conexão) via lasers. Segundo o vice-presidente de engenharia e infraestrutura Jay Parikh, testes realizados em laboratório foram satisfatórios. Ele explica que pelo laser, eles conseguem transmitir dados a 10 Gbps – velocidade 10 vezes maior que o alcançado pela indústria hoje.

Laser transmitirá dados a 10 Gbps

O laser tem um diâmetro de “uma moeda de 10 centavos” e tem alcance de até 16 km. “Estamos agora fazendo testes em condições reais. Quando terminarmos, nosso sistema de comunicação via laser poderá ser usado para conectar nossas aeronaves entre elas e com o chão, tornando possível criar uma rede estratosférica que pode se estender até as regiões mais remotas do mundo”, escreveu Parikh.

