SÃO PAULO – Após muita especulação ao longo dos últimos meses, o Facebook lançou nesta terça-feira, 17, um serviço de pagamento dentro do seu aplicativo de mensagens Facebook Messenger, nas versões para os sistemas operacionais iOS e Android e também para desktop.

O serviço, por enquanto disponível apenas nos Estados Unidos, permite aos usuários cadastrarem seus cartões de débito no Facebook e usá-los para enviar pagamentos para seus amigos. A rede social não cobrará taxas pelas transações. “Nós não estamos criando um negócio na área de pagamentos”, disse ao site TechCrunch o gerente de produto do Facebook, Steve Davis. Segundo ele, a intenção é oferecer o serviço pelo Messenger para tornar a experiência no serviço “mais útil, expressiva e gostosa”.

O movimento é significativo já que a plataforma de mensagem do Facebook é uma das maiores da atualidade, com mais de 500 milhões de usuários por todo o mundo.

A rede social também é dona do WhatsApp, um dos aplicativos mais usados no mundo, com 700 milhões de usuários. Não há indícios por enquanto, porém, que a nova funcionalidade seja incorporada ao WhatsApp.

Outros aplicativos rivais como o Snapchat e o chinês We Chat já oferecem a tecnologia para os seus usuários.

Em tempo real

Para fazer um pagamento o usuário passará por três passos. Após cadastrar o cartão de débito no sistema do Facebook, deverá tocar no ícone com o símbolo do dólar que aparece logo abaixo da caixa de texto, na janela de bate-papo do amigo que vai receber o pagamento.

Na sequência, poderá escolher o valor da transação e digitar a senha para confirmar o pagamento. Usuários das versões mais recentes do iPhone poderão também usar as digitais para confirmar a transação.

A rede social afirma ter acrescentado uma camada de segurança ao aplicativo para garantir a proteção dos pagamentos realizados por meio do Messenger e que uma equipe anti-fraude foi criada para monitorar essas transações.

Inicialmente, o Facebook permitirá apenas a transferência de dinheiro entre duas pessoas que são amigas, o que o coloca fora da disputa por espaço com o Apple Pay, serviços de pagamento da Apple, como destaca o The New York Times.

Débito

Os serviços de micropagamentos estão ganhando popularidade nos Estados Unidos, embora ainda pouco conhecidos no Brasil.

Um dos maiores expoentes é o Venmo, uma startup de Nova York que hoje pertence ao PayPal, um dos serviços de pagamento mais populares da internet e que pode ser afetado pela nova função anunciada pelo Facebook.

A ideia por trás desses sistemas é facilitar pequenas transações do dia a dia, como quando amigos vão a um bar e precisam dividir a conta. Em vez de trocarem dinheiro entre si e enfrentar problemas como a falta de troco, a ideia é que eles resolvam de forma simples pelo aplicativo.

Segundo dados do BI Intelligence, o Venmo passou de US$ 59 milhões em volume de transações no fim de 2012 para US$ 468 milhões em meados de 2014.