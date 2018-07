Imagem do drone do Facebook compartilhada por Mark Zuckerberg. FOTO: Reprodução Imagem do drone do Facebook compartilhada por Mark Zuckerberg. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – Não é novidade que o Facebook tem entre suas ambições levar conexão à internet para os 4 bilhões de pessoas do mundo que ainda estão fora da rede. No segundo dia de sua conferência para desenvolvedores F8, realizada em São Francisco, a rede social falou sobre como pretende fazer isso.

A empresa mostrou imagens de um protótipo de drone movido a energia solar e que chama a atenção pela envergadura de suas asas, maior que a de um Boeing 737, e o corpo maior que o de um carro pequeno. O veículo aéreo se juntaria a outros métodos previstos pela empresa em seu projeto de expansão da conectividade Internet.org, como satélites e lasers.

De acordo com um post do presidente da empresa, Mark Zuckerberg, publicado logo antes do evento, o drone já completou seu primeiro voo de teste no Reino Unido. O executivo disse que ele poderá ficar a altitudes de mais de 18 mil metros por meses a fio.

“Aeronaves como esta irão ajudar a conectar todo o mundo porque conseguem a um custo razoável servir os 10% da população mundial que vivem em comunidades remotas e sem infraestrutura de internet”, escreveu Zuckerberg.

O internet.org foi lançado no ano passado e já está presente em cinco países: Colômbia, Índia, Gana, Tanzânia, Zâmbia e Quênia. O serviço oferece um aplicativo para celulares, destinado a usuários rurais e de baixa renda, com mais de uma dezena de ferramentas via o sistema operacional Android – incluindo a Wikipedia, sites de previsão do tempo, catálogos de empregos e informativos de saúde, assim como a própria rede social Facebook e seu respectivo serviço de mensagens. Os usuários não são cobrados pela transferência de dados se usam quaisquer desses serviços.