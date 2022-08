Os dados são desanimadores. De todo o volume de investimento feito em startups no ano passado, apenas 0,05% foi para empresas fundadas apenas por mulheres. A maioria das empresas é formada por homens brancos, o que não representa a maioria da população.

A falta de acesso histórica a oportunidades por grupos minorizados, em especial pessoas negras e mulheres, não só trabalha para a manutenção dessa disparidade, como também reforça estereótipos e preconceitos raciais e de gênero. Mudar essa realidade é importante não só por uma questão de justiça social, mas como forma de aumentar a qualidade das próprias inovações geradas. Diversas pesquisas demonstram que o grau de inovação em um ecossistema ou empresa é tão grande quanto o nível de diversidade das pessoas que o compõem. Faz sentido. Diversidade traz mais pontos de vistas, vivências e repertórios, que, combinados, trazem mais criatividade, outras visões de oportunidades e novas formas de soluções.

Outro aspecto relevante dessa temática está na falta estrutural de mão de obra qualificada pra o setor de tecnologia. Há mais vagas do que pessoas qualificadas para preenchê-las e esse déficit vem crescendo nos últimos anos. Elas exigem ações voltadas para a formação de mais pessoas na área e trazem euma grande oportunidade de se aumentar o grau de diversidade da área.

Tiago Queiroz/Estadão - 13/9/2021 Felipe Matos: 'Pesquisas demonstram que o grau de inovação em um ecossistema ou empresa é tão grande quanto o nível de diversidade das pessoas que o compõem'

Nessa temática, é importante reconhecer o papel de políticas públicas voltadas para a promoção de mais diversidade no ecossistema de empreendedorismo e inovação. Um levantamento feito pela Dínamo em 2021 mostrou exemplos do mundo todo, de ações nesse sentido, como programas no Canadá e na cidade de Nova York. Ao mesmo tempo, uma nova versão do mapeamento lançada na semana passada pela entidade (do qual este colunista fez parte como coautor) demonstra que muito pouco foi feito nessa área no Brasil

Se de um lado o novo mapeamento dá luz a boas iniciativas, como os programas de inclusão de empreendedores negros do Sebrae SP, de outro fica nítida a necessidade de mais ações nessa direção. Por isso, lançamos na Dínamo um grupo de trabalho multidisciplinar, com experiência e vivência na temática, com o objetivo de elaborar propostas e sugestões de políticas públicas direcionadas à promoção da diversidade e inclusão no ecossistema. Entendemos que, mais do que jogar luz sobre o problema, é preciso partir para a ação para enfrentá-lo e esperamos que a iniciativa renda frutos nesse sentido.