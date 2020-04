No combate à covid-19, a Fazenda Futuro anunciou nesta terça-feira, 7, a criação de um fundo emergencial de R$ 100 mil para auxiliar estudantes da pós graduação de universidades públicas que estejam envolvidos em pesquisas acadêmicas sobre o coronavírus.

A foodtech, que desenvolve produtos a base de plantas, informou que o valor do fundo é resultado da verba que seria destinada ao marketing da Linguiça do Futuro, lançamento mais recente da marca.

Divulgação Fazenda Futuro cria fundo de R$ 100 mil para pesquisas sobre a covid-19

O fundo vai ajudar alunos de doutorado de universidades públicas que já estão com pesquisas em andamento sobre o novo coronavírus e ainda aguardam a liberação de alguma bolsa de fomento. Para se inscrever, basta enviar um email.

"Neste momento, entendemos que há algo muito maior e prioritário no direcionamento dos nossos investimentos em marketing. Nossa marca já tem em sua essência um chamado para que as pessoas repensem um hábito alimentar que causa impactos diretos à sustentabilidade do planeta, que é o consumo de carne de origem animal. Aqui dentro dizemos que o futuro é agora, mas para que ele realmente seja universal, precisamos nos movimentar", explica Marcos Leta, fundador da Fazenda Futuro.