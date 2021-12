Há um ano, quatro sócios decidiram criar, em Curitiba, uma fintech de crédito direcionada a grandes empresas, que captam R$ 5 milhões ou mais no mercado. Vindos de experiências na reestruturação e captação de dívidas de empresas paranaenses, eles acreditavam que poderiam oferecer serviços mais customizados que os dos bancos. O resultado: a BrBatel, empreitada liderada por eles, deve fechar o ano com R$ 800 milhões em operações contratadas. E já multiplicou seu valor por oito.

A fintech curitibana BrBatel anuncia nesya quarta, 1, uma nova rodada de investimentos de valor não revelado, que elevou seu valor para R$ 150 milhões. Neste ano, a empresa deve chegar a R$ 12 milhões de receita. E quer dar um salto em 2022.

"A gente se prepara para realizar R$ 3 bilhões no ano que vem, mas R$ 2 bilhões é um excelente número: a gente estaria mais que dobrando, sendo que a nossa receita vai mais que quadruplicar", disse ao Estadão/Broadcast Lucas Flores, um dos quatro sócios-fundadores da fintech. O novo aporte, feito pelo Family Office Doninelli Participações, que já havia investido na primeira rodada, será aplicado em tecnologia, marketing e contratações para atingir a meta.

Gabriel Nasser (E), Julio César Doninelli, Lucas Flores e Marcos Mendonça no escritório da fintech

A BrBatel conecta fundos e family offices que buscam maior rendimento para seus recursos a empresas de maior porte que necessitam de operações de crédito mais flexíveis, seja nos juros ou no prazo, que as oferecidas pelos bancos. Os empréstimos são convertidos em títulos de dívida, e uma pequena parte é financiada com recursos da fintech.

O modelo guarda semelhanças com o da Greensill, fintech inglesa de crédito corporativo que quebrou no começo do ano por falhas do modelo de análise de crédito. Flores não dá detalhes, mas afirma que o modelo da BrBatel só concede crédito de acordo com a capacidade de pagamentos da empresa e sua situação institucional. A fintech usa tecnologia para rastrear ainda outros possíveis problemas, como processos judiciais.

Flores criou a startup no ano passado com os sócios Gabriel Nasser, Julio César Doninelli e Marcos Mendonça. Ele, Nasser e Mendonça trabalharam juntos na Sul Capital, assessoria que ajudou grandes empresas do Paraná, como a varejista de construção Balaroti e a rede de farmácias Nissei, a reestruturarem dívidas com bancos e fundos de investimento. Doninelli e Nasser, por sua vez, passaram pela Ideris, plataforma de integração de varejistas em marketplaces comprada pela Locaweb em 2020.

Nos primeiros 12 meses, a BrBatel afirma ter viabilizado mais de R$ 650 milhões em captações de empresas, em 50 operações. O foco é em empresas de maior porte. A inadimplência, por enquanto, é muito pontual, mas a startup afirma estar preparada para uma eventual alta.

Variedade

O sócio da BrBatel comenta que um dos desafios da fintech é fazer com que as empresas que buscam dinheiro a vejam como a primeira opção quando . "As fintechs não são referência de captação. Ninguém pensa 'preciso de crédito: vou numa fintech'", diz.

A saída, acredita, é ter mais produtos, além dos empréstimos puros e simples. Esse é um dos grandes desafios dos novos players do mundo digital. Especialistas apontam que as fintechs, especializadas em crédito ou em produtos como cartões, ainda dependem muito de poucos produtos. Nos grandes bancos, é comum que um mesmo cliente utilize de cinco a seis produtos, gerando muito mais receita do que se utilizasse apenas um.

Segundo Flores, porém, as fintechs conseguem oferecer produtos mais próximos das necessidades dos clientes, quase customizados, tanto em tamanho do financiamento quanto em prazo. "O que se pede (nos bancos) não é o que vem. Isso é o que eu chamo de produto adequado: atender ao pedido. Quando a gente ouve a demanda do cliente, trazemos o que ele precisa", afirma.