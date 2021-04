A fintech especializada em pequenas e médias empresas Cora anunciou nesta segunda-feira, 5, que recebeu aporte de cerca de R$ 150 milhões liderado pelo fundo norte-americano Ribbit Capital e que inclui Kaszek, QED Investors e Greenoaks Capital.

Lançada em outubro de 2020, após receber licença do Banco Central para ser instituição financeira, a fintech oferece conta digital, cartão de débito Visa, Pix sem taxas e ferramentas de gestão. A empresa afirma ter cerca de 60 mil clientes.

O presidente e cofundador da Cora, Igor Senra, diz que a empresa tem como missão preeencher uma lacuna de mercado na prestação de serviços financeiros para pequenos com faturamento anual de até R$ 5 milhões, incluindo conta digital, transferências, pagamentos de conta e emissão de boletos.

Criador da empresa de meio de pagamento Moip, vendida em 2016 para a alemã Wirecard, Senra diz que o aporte permitirá à Cora ampliar sua equipe de funcionários, de 110 para 230, em 2021, além de deslanchar oferta de crédito, dentro do plano de ampliar sua base de clientes para 380 mil até o fim deste ano.

Cora Igor Senra e Leonardo Mendes: ex-Moip, eles recomeçam agora na Cora

No fim de 2019, a Cora já havia recebido um aporte de US$ 10 milhões liderado pela Kaszek, junto com a Ribbit.

Plataformas digitais de serviços financeiros para PMEs estão prosperando no País, aproveitando um nicho de mercado que tem sido uma das maiores vítimas da crise econômica deflagrada pela pandemia de covid-19, que tem interrompido fluxos de crédito por parte de grandes bancos no país.