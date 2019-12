A Cora, startup de serviços financeiros para pequenos e médios negócios, anunciou nesta quarta-feira, 4, que recebeu um aporte de US$ 10 milhões, num aporte liderado pelos fundos de capital de risco Kaszek e Ribbit.

Em fase pré-operacional, a fintech pretende usar os recursos da captação para aquisição de clientes a partir de fevereiro de 2020, o que pode envolver testes de concessão de crédito.

Cora Igor Senra e Leonardo Mendes: ex-Moip, eles recomeçam agora na Cora

Os sócios do negócio, Igor Senra e Leonardo Mendes, criadores da empresa de meio de pagamento Moip, afirmam que o objetivo da Cora é preeencher uma lacuna de mercado na prestação de um conjunto de serviços financeiros destinado a ajudar na expansão dos pequenos empreendimento.

O alvo são empresas com faturamento anual de até R$ 4,8 milhões, com serviços como conta digital e serviços bancários como transferências, pagamentos de conta e emissão de boletos. “Nossa oportunidade está no pouco foco e no pouco preparo dos pequenos para essa área. Esse é o gargalo que a Cora se propõe a resolver”, afirmou Senra, em e-mail à Reuters.

Para microeempreendedores, eles avaliam que as soluções no mercado para pessoas físicas já atendem bem esse público. A expectativa dos sócios é de que a expansão sustentada dos pequenos negócios no país, com apoio da infraestrutura financeira, permitirá que em 10 anos o PIB per capta do Brasil suba de US$ 15 mil para US$ 21 mil.

Com os recursos do aporte, a Cora está contratando 60 profissionais, incluindo engenheiros de software e designers de produto.