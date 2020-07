O Ebanx, uma das mais recentes fintechs brasileiras a alcançar o status de "unicórnio", anunciou que está expandindo suas operações para o Uruguai. A informação foi divulgada em um comunicado da startup nesta quarta-feira, 29.

Fundada em 2012, o Ebanx foca principalmente no processamento de pagamentos locais de clientes de websites globais como o AliExpress, da Alibaba, o Airbnb e serviço de streaming de música Spotify. O movimento mais recente da Ebanx expande suas operações para nove países da América Latina — México, Colômbia, Argentina, Chile, Peru, Bolívia, Equador e Uruguai, além do Brasil.

Steve Marcus/Reuters Expansão para o Uruguai foi divulgada em um comunicado da startup nesta quarta-feira, 29

A empresa informou que irá processar pagamentos domésticos com cartão de débito e crédito no Uruguai. João Del Valle, cofundador e vice-presidente de operações da Ebanx, disse que a empresa foi atraída pelo maduro mercado de comércio digital e pela alta inclusão financeira do Uruguai.

"O Uruguai tem uma economia estável, altos níveis de inclusão financeira e um comércio digital maduro. Estamos muito felizes de anunciar essa expansão, de poder conectar nossos clientes a um mercado com um potencial tão grande, e de conectar os uruguaios às melhores marcas do mundo, que acreditam na América Latina tanto quanto nós", afirmou Del Valle.