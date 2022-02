O aplicativo de mobilidade Wappa e a fintech Expense Mobi decidiram combinar negócios para formar a Stuo, super aplicativo de gestão de serviços e despesas corporativos. O foco é substituir as pilhas de recibos por tecnologia e oferecer às empresas opções como solicitação de táxis, lançamento de despesas, gestão de viagens e benefícios exclusivos aos funcionários. A plataforma chega ao mercado com um portfólio de 12 mil companhias que já utilizam os recursos de forma separada, somando um milhão de usuários. Entre os clientes, estão McDonald's, Totvs, Santander e Fleury.

"Enxergamos uma forte demanda para produtos de alta recorrência que estavam descentralizados. A cesta multi serviços do Stuo é uma alternativa às ferramentas engessadas atuais, estamos criando um novo mercado", afirma o CEO da plataforma, Armindo Júnior. A união de todos os serviços em uma mesma funcionalidade pode representar uma economia de 40% a 60% para as empresas clientes, segundo os cálculos da Stuo.

O super aplicativo, que deve estar disponível em até 60 dias, é uma combinação da expertise das duas empresas. Por um lado, com 20 anos de mercado, a Wappa é um dos principais a operar no setor de mobilidade corporativa no País. Atualmente, conta com 200 mil carros cadastrados em três mil cidades brasileiras. Já a Expensi Mobi é uma fintech especializada em automatizar o processo de despesas relacionadas a trabalho, desde o fundo fixo, caixinha, adiantamento até o reembolso de despesas de viagens.

"Entendemos que os serviços possuem muita sinergia e uma grande complementaridade de oferta", diz o CSO da Stuo e CEO da Expense Mobi, diz Murilo Thiele. Do lado financeiro, os colaboradores que estiverem logados ao serviço terão à disposição um cartão virtual e físico pré ou pós pago para fazerem os pagamentos de despesas corporativas variadas.

Tiago Queiroz/Estadão Plataforma da Stuo deve estar disponível em até 60 dias no mercado, combinando expertise das duas empresas

Armindo Júnior reconhece o desafio de oferecer serviços variados e competir com concorrentes de diferentes setores. Mas aposta na experiência das companhias e no lançamento gradual das funcionalidades. "Não somos uma startup. Já temos escala e dois serviços maduros, tanto o lançamento de despesas, quanto os de mobilidade. Isso diminui muito o risco", avalia o executivo.

Os serviços serão gradualmente disponibilizados em parceria com diversos players de mobilidade e gestão, permitindo em curto prazo, uma plataforma unificada na América Latina. Chile, Argentina e Colômbia são os principais países vizinhos no radar da Stuo.