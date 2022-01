A fintech brasileira Ebanx espera dobrar seus negócios no mercado mexicano pelo segundo ano consecutivo em 2022, à medida que avança para a segunda economia da América Latina, disse o cofundador da empresa, João del Valle, em entrevista à agência de notícias Reuters nesta terça-feira, 11.

O Ebanx, que facilita pagamentos internacionais, está fazendo parceria com até 10 novos varejistas, abrindo seu primeiro escritório no país e ampliando equipe. As transações da Ebanx no México devem crescer 105% este ano após saltarem 115% em 2021, segundo projeções da empresa.

O Ebanx, que tem investimento da empresa de private equity norte-americana Advent International, vê o México como seu segundo mercado mais importante depois de iniciar as operações no país em 2015. Ao contrário do Brasil, onde cerca de cinco grandes marketplaces dominam o setor de varejo, Del Valle disse que o cenário do México é mais competitivo.

Denis Ferreira Netto/Estadão Fundadores do Ebanx: Alphonse Voigt (E) Joao Del Valle e Wagner Ruiz

"O México é muito mais diversificado. Provavelmente temos 10 marketplaces que atendem 80% do mercado, então isso é muito mais saudável e tem muito mais espaço para competição e para oferecer serviços diferentes", disse ele.

Entre seus clientes no México, o Ebanx conta com nomes como a varejista chinesa de moda SHEIN, a Shopee (de Cingapura) e a plataforma de e-commerce norte-americana Wish. Del Valle diz que a empresa pretende ampliar os serviços para companhias internacionais entrarem no mercado mexicano.

No mês passado, o Ebanx anunciou a aquisição da empresa de transferência de dinheiro Remessa Online por R$ 1,2 bilhão. Em junho, a Advent International pagou US$ 430 milhões por uma participação minoritária no Ebanx.

O mercado especula que a fintech pode abrir o capital ainda este mês, mas Del Valle disse que um IPO pode acontecer "neste ano ou no próximo", embora a empresa já tenha os preparativos em andamento.

"Quando acharmos que é o momento correto...vamos estar prontos. Isso pode ocorrer este ano ou no próximo."