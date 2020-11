A fintech de investimentos alternativos Hurst Capital anunciou nesta quarta-feira, 25, a compra das startups financeiras Watermelon, dona do App Renda Fixa, e Dividendos.Me. Com as aquisições, a fintech pretende ampliar seu portfólio que atualmente contempla produtos de tecnologia para originar, estruturar e distribuir ativos como precatórios, recebíveis, imóveis e royalties de música.

“Os dois serviços são complementares aos produtos que oferecemos hoje aos investidores, tornando nosso portfólio mais completo”, afirmou o presidente da Hurst, Arthur Farache, em comunicado. “O objetivo da Hurst é aumentar o poder de distribuição de ativos alternativos.”

“O App Renda Fixa e a Hurst possuem inúmeras sinergias e complementariedade nas suas propostas de valor. Embora ambas permanecerão independentes e focadas em seus respectivos nichos, juntas estarão fortalecidas para competir neste mercado de investimentos que está cada dia mais aquecido”, diz Francis Wagner, presidente executivo do App Renda Fixa.

No caso da Dividendos.Me, que tem ao redor de 66 mil usuários cadastrados e faz o acompanhamento da carteira de ações, centralizando os resultados dos investimentos em diferentes corretoras em um único lugar, a Hurst já comprou uma participação de 49% da operação por meio de equity e deve exercer opção de comprar outros 11% no futuro.

Fundada em 2017, a fintech diz ter originado mais de R$ 400 milhões para mais de 3 mil investidores de 10 países. Para 2020, a expectativa é de que a originação cresça em R$ 200 milhões.