A fintech brasileira Quasar Flash anuncia nesta quarta-feira, 23, que recebeu um aporte de R$ 25 milhões liderada pelo fundo Valor Capital Group. Fundada pelo empreendedor Carlos Maggioli, com passagens por Itaú BBA e Merryll Lynch, a empresa faz antecipação de recebíveis – isto é, empresta dinheiro com base em pagamentos futuros que serão recebidos pelos clientes – para micro, pequenas e médias empresas, sob uma taxa média de juros de 2% ao mês.

Criada em 2017, a empresa passou os últimos anos rodando testes para fazer uma estratégia ambiciosa no mercado de crédito privado: utilizar recursos levantados por meio de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs) para emprestar valores a pequenas empresas, que normalmente não têm estrutura para fazer esse tipo de captação no mercado. Para isso, a Quasar Flash utiliza a estrutura de sua “empresa irmã”, a gestora Quasar Asset, fundada em 2016 por Maggioli.

Nos últimos meses, a startup fez testes com recursos próprios para validar seu modelo. A partir do dia 1º de outubro, passa a executar empréstimos com base em seu primeiro FIDC. “Vamos usar os próximos três meses para escalar e depois entrar com pleno vapor em 2021”, diz Maggioli, que também ocupa o cargo de presidente executivo da startup.

Segundo Maggioli, os empréstimos poderão ser realizados de forma totalmente digital, com aprovação de informações feita com ajuda de ciência de dados e inteligência artificial. “É por conta da tecnologia que a gente consegue intermediar os dois lados, dando uma solução ágil tanto para os investidores, via Asset, quanto para quem precisa de dinheiro, via Flash. Podemos ajudar o pequeno empresário a ter acesso a crédito mais barato, o que é uma ferramenta social”, afirma.

Na visão de Mario Mello, presidente do Valor Capital Group, a Quasar Flash pode ajudar pequenos e médios empreendedores a se desenvolverem. “O empreendedorismo pode promover o desenvolvimento econômico de um país e a Quasar Flash chega como uma plataforma para alavancar a economia com foco nas pequenas e médias empresas, um vetor crucial para a melhora econômica”, disse o executivo, em nota.

Estratégia

Além de fazer empréstimos diretamente a empreendedores interessados, a Quasar Flash também presta serviços a parceiros interessados em oferecer crédito à sua rede de clientes, funcionando no sistema de marketplace. De acordo com o executivo, os recursos recebidos no aporte do Valor serviram para a empresa reforçar sua equipe, saltando de 6 para 30 funcionários, além de preparar novos produtos.

“Hoje, olhamos para o risco cedente, isto é, quando um pequeno empresário me cede uma duplicata de um cliente. Podemos olhar para o inverso, o risco sacado, e também para ofertas como cartão de crédito para pessoas jurídicas e contas digitais”, afirma Maggioli, em entrevista ao Estadão. Segundo ele, os produtos começam a ser desenvolvidos este ano e podem chegar aos consumidores no ano que vem.