Fintechs arrecadaram um total de US$ 39,6 bilhões de investidores de todo o mundo em 2018, informou uma pesquisa feita pela CB Insights e publicada nesta terça-feira, 29. O montante representa um aumento de 120% em comparação do ano passado.

Os valores foram arrecadados por meio de 1,7 mil rodadas de investimentos, número superior aos 1,480 registradas no ano anterior.

O aumento dos valores se deu em grande parte por 52 "mega rodadas", como são chamados os investimentos cujo valor era maior que US$ 100 milhões. Juntas, essas rodadas levantaram US$ 24,88 bilhões, disse a pesquisa.

As fintech têm emergido globalmente pelo mundo em todos os setores financeiros, incluindo empréstimos, bancário e controle financeiro. Investidores de capital de risco têm apostado bilhões de dólares nas empresas de tecnologia com soluções financeiras, na esperança de ganhar o mercado dominado pelas instituições tradicionais, apostando em facilidades de usabilidade e serviços financeiros digitais e baratos.

Enquanto as grandes rodadas forjam novos unicórnios, a CB Insights estima que os recordes em investimentos devam atrasar as ofertas públicas iniciais (IPO, em sigla em inglês)

"É provável que a quantidade de abertura de capital continue sem brilho em 2019", diz a pesquisa.

Por região. Ásia registrou o maior aumento no número de rodadas em 2018, quando a quantidade de investimentos subiu 38% em relação ao ano anterior, garantindo um valor recorde de US$ 22,65 bilhões.

Somente ano passado, a Ant Financial, startup de pagamentos ligado ao gigante chinês de e-commerce Alibaba, levantou 35% do total de todo o financiamento recebido elas fintechs. A startup recebeu um investimento de US$ 14 bilhões.

Nos Estados Unidos, as fintechs arrecadaram um recorde de US$ 11,89 bilhões em 659 rodadas, quando na Europa o número de rodadas caiu, mas bateu o recorde de US$ 3,53 bilhões.

Nos últimos três meses do ano, cinco empresas entraram no ranking de fintechs "unicórnios", nome dado às empresas cujo valor de mercado é maior que US$ 1 bilhão. Entre eles estão: a empresa de cartão de crédito para startups Brex, o banco digital Monzo e o agregador de dados Plaid.