A startup de comidas saudáveis Liv Up acaba de dar mais um passo para sua expansão de cozinhas no Brasil. A foodtech anuncia nesta quarta-feira, 4, a inauguração da Brotto, seu serviço de entrega de pizzas delivery, com ingredientes naturais e orgânicos. Inicialmente, o serviço vai funcionar apenas na cidade de São Paulo.

A nova cloud kitchen — como são chamadas as cozinhas que não possuem um espaço de restaurante no local — se junta ao delivery de saladas da empresa, que aposta em uma alimentação saudável desde de seus produtos congelados, carro chefe da startup. Segundo Tatiana Lanna, chefe da divisão de cozinhas da Liv Up, a ideia do delivery de pizza surgiu para alternar com as saladas, que tinham bom desempenho de segunda a sexta, mas não atendiam ao gosto dos clientes no final de semana.

Liv Up Os preços das pizzas da Brotto variam entre R$ 29,90 e R$ 44,90 e podem ser pedidas diretamente no app da Liv Up

“O modelo de cloud kitchen tem um grande diferencial que é gerar várias marcas dentro de um mesmo restaurante. Isso te permite trabalhar por horários de consumo”, afirma Tatiana, em entrevista ao Estadão. “Salada é uma coisa que vende super bem de segunda à sexta-feira. Conversando com os nossos clientes, e porque estamos em São Paulo, a gente sabia que a pizza poderia fazer sentido”.

Para viabilizar a operação, a empresa decidiu dividir os horários de suas cozinhas. Assim, as pizzas podem ser encontradas de quarta-feira a domingo, em porções individuais, com 25mm de diâmetro e massa de fermentação natural. Nas opções, é possível encontrar combinações clássicas como a tradicional quatro queijos, além de versões próprias da casa, como a pizza de abobrinha, gorgonzola e mel. Os preços variam entre R$ 29,90 e R$ 44,90 e podem ser pedidas diretamente no app da Liv Up.

Para desenvolver os sabores, Tatiana conta que a empresa contou com profissionais e com a ajuda de produtores, para oferecer a garantia de ingredientes saudáveis e orgânicos. As pizzas com calabresa da Brotto, por exemplo, estão no menu graças a uma receita desenvolvida especialmente para a foodtech, para permitir que o produto não tenha aditivos como conservantes.

Nascida na pandemia

Apesar de ter toda a sua operação de cloud kitchen concentrada no período de pandemia — com operação desde 2016, a Liv Up fez sua estreia nas cozinhas apenas alguns dias depois do início das restrições — Tatiana afirma que o crescimento, de dois dígitos todos os meses, demonstra a força do setor no mercado para o ano que vem e aposta que o delivery veio para ficar na empresa.

“A gente tem uma expectativa bem alta de faturamento para 2021, quando a categoria vai estar realmente estabilizada. A pizza é uma categoria que vai fazer muito sentido não só para agregar valor ao consumidor mas também para dentro das estratégias dessas cozinhas para conseguir alavancar esse negócio”, explica.

Com quatro cozinhas em São Paulo, a foodtech pretende também expandir para outras capitais no ano que vem. Em planos de crescimento, a empresa está focada em aumentar a abrangência e o cardápio de produtos, com novas opções saindo do forno já em março do ano que vem.

“A cloud kitchen só faz sentido se você trabalha várias culinárias, porque você acaba tendo uma eficiência em termos de custos dentro do negócio que faz muito mais sentido para um restaurante. Provavelmente vamos ter mais cozinhas em São Paulo e também vamos expandir para outras regiões que também fazem sentido em 2021. Não só por meio de uma expansão regional, mas também com outras marcas”.

*É estagiária, sob supervisão do editor Bruno Capelas